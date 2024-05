Bientôt un nouvel ATH pour Solana ? Analyse technique du SOL du 14 mai 2024

Solana consolide à l'image d'un marché crypto qui cherche à respirer, et la construction haussière depuis octobre 2023 est particulièrement bien établie. Nous mettrons en évidence dans cet article les éléments techniques et les niveaux majeurs du SOL.

Nous sommes le mardi 14 mai 2024 et le cours du Solana (SOL) se situe autour des 146 dollars.

Le calme semble s'installer sur le marché crypto ; l'engagement baisse et la volatilité s'apaise. Ces phases peuvent parfois s'étendre sur une large période, mettant à l'épreuve la patience des acteurs du marché. Mais elles permettent aussi la construction de zones d'intérêts majeures.

Solana a démarré une progression surprenante depuis fin 2023, et marquer une pause à l'instar du reste du marché est salutaire pour assurer une croissance organique. Prenons du recul sur le graphique du SOL afin d'observer la construction haussière en cours.

Liquidité et marché dérivé : où en est Solana ?

Paires avec Solana 24 heures 7 jours 1 mois Solana/ USDT +2,70 % -5,40 % +1,90 % Solana / Bitcoin +2,40 % -2,80 % +6,60 % Solana / Ethereum +3,20 % -0,40 % +8,20 %

Consolidation ! Le maitre mot sur le marché crypto depuis mi-avril. Solana n'échappe pas à la règle en évoluant latéralement depuis les dernières corrections.

La carte de liquidités confirme le range en place en s'attardant particulièrement sur la zone au-delà des 160 dollars. Beaucoup de positions vendeuses semblent y avoir établi leur invalidation. Revisiter cette zone déclencherait sans aucun doute un squizz haussier et un décalage significatif des prix.

Carte des liquidités pour Solana



Côté dérivés, les intérêts ouverts baissent dans un contexte de prix évoluant en range. C'est une bonne chose, la spéculation se calme et la construction organique aura le temps de créer un point d'ancrage solide. Les volumes parviennent à se maintenir tout en réalisant de légers pics sur les sommets et les creux. Enfin, autre signe d'un certain équilibre, les fundings sont au plus bas.

Historique des intérêts ouverts pour Solana

Le SOL en consolidation avant la continuation ?

Les niveaux historiques du cycle de 2021 sont très sensibles sur cet actif. Chacun d'eux est scrupuleusement travaillé, enchainant depuis octobre 2023 une hausse soutenue marche après marche.

Sur le graphique ci-après, nous mettons en évidence chacune des étapes de cette construction en traçant chacun des niveaux de prix clés et leur origine. Ces niveaux historiques confluent la plupart du temps avec des supports dynamiques et/ou des niveaux clés de Fibonacci.

En partant des plus bas, les zones sont dans l'ordre :



en violet : de 75 à 78 dollars (en confluence actuellement avec la moyenne mobile à 50 semaines) ;

(en confluence actuellement avec la moyenne mobile à 50 semaines) ; en vert : de 115 à 120 dollars (en confluence avec le 0.5 de retracement de la jambe haussière initié en octobre 2023) ;

(en confluence avec le 0.5 de retracement de la jambe haussière initié en octobre 2023) ; en jaune : de 136 à 143 dollars (zone pivot majeur avec la confluence de la moyenne mobile 20 semaines, le 0.382 de retracement de la jambe haussière initié en octobre 2023 et le 0.5 de retracement du bear market) ;

(zone pivot majeur avec la confluence de la moyenne mobile 20 semaines, le 0.382 de retracement de la jambe haussière initié en octobre 2023 et le 0.5 de retracement du bear market) ; en rouge : de 198 à 205 dollars (0.786 de retracement du bearmarket).

Graphique du cours du Solana en hebdomadaire

Ces éléments techniques mettent en évidence l'importance du support direct du Solana : la zone en jaune est un pivot de long terme déterminant. C'est aussi l'equilibrium du range de réaccumulation en cours de développement.

Ainsi, nous pouvons considérer la borne haute du range sur le 0.618 du bearmarket à 164 dollars et la borne basse sur les plus bas de la zone verte à 116 dollars. En traçant l'équilibrium de ce range, nous pouvons constater qu'il coïncide parfaitement avec la zone jaune, offrant un niveau de polarité majeur pour le court et le long terme sur 140 dollars.

Pour faire simple, au-dessus de ce pivot l'actif est orienté à la hausse, en dessous à la baisse. Il faudra toutefois rompre le range en débordant la borne haute ou la borne basse avec une clôture journalière pour obtenir une première alerte à destination du nord ou du sud.

Notez que la moyenne mobile à 50 semaines est très orientée à la hausse. Celle-ci pourrait participer à la relance de la tendance si cette phase de latéralisation devait perdurer. La pente de cette moyenne mobile nous indique une consolidation probable jusqu'au milieu de la saison estivale. Cette estimation serait caduque si d'ici là le range était rompu.

Graphique du cours du Solana contre le dollar en journalier

Le graphique SOL contre Bitcoin montre également une belle construction haussière. Le point bas du bear a été marqué par un rounding bottom formant avec la zone de consolidation en cours une tasse et anse potentielle.

Deux objectifs sont marqués sur le graphique : le premier correspond à l'objectif de sortie du range de consolidation/réaccumulation, et le second est lié à la formation de la figure de tasse et anse.

L'invalidation de ces configurations haussières serait déclenchée si les prix venaient à se réinstaller sous le 0.5 de la jambe haussière initiée en juin 2023.

Graphique du cours du Solana contre Bitcoin en hebdomadaire

En résumé, Solana montre toujours autant de force dans un marché en pleine consolidation. Les niveaux techniques sont limpides et la phase en cours déterminante pour la suite du marché haussier sur cet actif. En outre le range court/moyen terme correspond au pivot de long terme du marché baissier. Au-dessus des 140 dollars, l'actif est haussier, en dessous baissier.

Alors, pensez-vous que le SOL puisse déjà repartir vers un nouveau record de prix ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse technique des altcoins.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

