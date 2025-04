La BCE attaquerait les stablecoins... pour pousser son projet d'euro numérique

Alors que le président des États-Unis Donald Trump promet un soutien accru aux stablecoins adossés au dollar, la Banque centrale européenne a tiré la sonnette d’alarme et demandé plus de régulation. Derrière cette inquiétude affichée se cache aussi une stratégie pour imposer son propre projet d’euro numérique.

Une bataille monétaire autour des stablecoins

Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump affiche clairement ses couleurs : les stablecoins adossés au dollar auront sa bénédiction. Une posture qui pourrait transformer le paysage mondial des paiements numériques… et marginaliser encore un peu plus l’euro. Du côté de Francfort, on ne cache plus l’inquiétude. Et pour cause : la BCE (Banque centrale européenne) voit dans cette offensive une menace directe pour la souveraineté financière du Vieux Continent.

Ce 22 avril 2025, Politico a rapporté que la BCE voudrait voir une réglementation sur les stablecoins repensée, car l’actuelle serait « trop permissive envers le modèle multi-émission ». En apparence, ce débat autour des stablecoins relève de la régulation technique. Mais pour la BCE, il s’agit avant tout d’un enjeu de puissance monétaire.

🪙 La BCE souhaiterait tester l'euro numérique dès octobre 2025

L’institution redoute une montée en puissance de l’offre de stablecoins en dollars, facilitée par la politique crypto-friendly de Donald Trump, qui pourrait accentuer la dollarisation des paiements numériques en Europe.

Ce risque, la BCE le lie directement à un besoin : celui de promouvoir une alternative européenne, publique et centralisée, via l’euro numérique. « L’euro doit rester au cœur du système de paiement », martèle Christine Lagarde depuis plusieurs mois. Ainsi, la BCE souhaite lancer son propre euro numérique au plus vite, pour ne pas rester sur le carreau. Et dans ce contexte, ses critiques à l’égard des stablecoins apparaissent aussi comme un plaidoyer indirect pour son propre projet… Hasard du calendrier ou non, le projet d’euro numérique entre dans une phase majeure cette année.

Un vote décisif pour l'euro numérique en octobre 2025

Selon certaines sources de l'Echo, la BCE dramatiserait la menace des stablecoins pour gagner en soutien politique pour l'euro numérique. En effet, en octobre 2025, l’Eurogroupe doit voter pour autoriser ou non le passage à la phase de mise en œuvre. Et la banque européenne semble plus déterminée que jamais à convaincre les États membres de la suivre. Si certains pays, comme la France ou l’Allemagne, soutiennent activement le projet, d’autres s’interrogent encore sur la valeur ajoutée réelle de l’euro numérique.

Christine Lagarde a insisté la semaine dernière sur « l’importance d’établir rapidement le cadre législatif afin de préparer le terrain pour l’introduction potentielle d’un euro numérique ». Pour Pierro Cipollone, ce projet « réduirait les risques de voir les stablecoins en devises étrangères s’imposer comme moyen d’échange courant dans la zone euro ».

En filigrane, la BCE espère aussi redorer l’image d’un euro numérique encore mal compris du grand public. Malgré les inquiétudes institutionnelles, les stablecoins jouent pour l’instant un rôle marginal dans la finance traditionnelle.

Source : L'Echo

