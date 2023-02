BAYC : Yuga Labs est accusé d'avoir volé un logo sur un site de dessin pour enfants

Une nouvelle affaire de droits de propriété vient de tomber sur Yuga Labs, l'entreprise derrière le Bored Ape Yacht Club (BAYC). Elle est accusée d'avoir volé les droits de propriété d'un dessin pour la création du logotype de sa collection de tokens non fongibles (NFT) annexe Bored Ape Kennel Club.

Yuga Labs accusée de voler des droits de propriété

Voilà une nouvelle affaire aux contours flous pour Yuga Labs, l'entreprise derrière le Bored Ape Yacht Club (BAYC). Cette dernière est accusée d'avoir utilisé - sans autorisation - une image d'un site pour élaborer le logo du Bored Ape Kennel Club, comme l'a d'abord remarqué un utilisateur de Twitter :

Bro @BoredApeYC @yugalabs what a fucking joke bahahahahaha you got some explaining to do. 4/5/21 and your kennels came out 6/21 and you went and trademarked this skull. Are you guys ok or have you bumped your heads? https://t.co/HiLFdbnFL5 pic.twitter.com/FJigzJgBr8 — COLOMBO (@Jdotcolombo) February 17, 2023

Par ailleurs, comme il le souligne ici, Yuga Labs a déposé une demande de marque pour son logotype (incluant ce dessin avec les caractères BAKC) en novembre 2021, alors qu'Easy Drawing Tutorial, propriétaire du dessin, avait déjà partagé le croquis sur les réseaux sociaux quelques mois plus tôt.

De surcroît, comme l'indiquent les conditions générales du site Easy Drawing Tutorial, il est formellement interdit de « copier, modifier, transmettre, reproduire ou se servir du contenu du site pour créer des œuvres dérivées ».

Ce qu'a confirmé le site en réponse au tweet de Colombo, indiquant qu'effectivement, Yuga Labs ne détenait pas de licence pour le dessin, et que le droit de propriété sur ce dernier demeurait protégé en vertu des conditions générales du site.

L'explication de Yuga Labs

Greg Solano, longtemps connu sous le pseudonyme « Garga », a publié un communiqué sur son compte Twitter afin de faire part de son incompréhension. Il indique notamment que Yuga Labs a d'ores et déjà contacté l'artiste freelance engagé à l'époque de l'élaboration du logotype pour le Bored Ape Kennel Club :

Saw the claims today about the BAKC logo. This was news to us and we're still investigating the situation. Have reached out to the freelancer we hired for that design and Easy Drawing Guides. We’ll be changing the logo and updating it on our site / ask marketplaces to change as… https://t.co/OwtflDXehz — Garga.eth (Greg Solano) (@CryptoGarga) February 18, 2023

Ainsi, selon Garga, le logotype devrait être prochainement retravaillé et les plateformes proposant les NFT concernés devront également le mettre à jour. Il se défend en ajoutant que «depuis le début », la collection concernée avait été créée afin de lever des fonds pour des associations de protection animale, cause pour laquelle Yuga Labs a effectivement versé plus d'un million de dollars.

Toutefois, comme l'indique leur propre site, seules les royalties récoltées les six premières semaines de vente ont été utilisées à cet effet. Le reste du temps, Yuga Labs a perçu 2,5 % des frais de transaction récoltés sur les marchés secondaires tels que la plateforme OpenSea.

Les NFT du Bored Ape Kennel Club avaient initialement été offerts aux propriétaires de Bored Ape en tant que récompense, tout comme les sérums mutants. Pour autant, la collection siège toujours dans le Top 10 des collections sur Ethereum, aux côtés des autres collections de Yuga Labs comme Otherdeed.

Les parcelles de terrain d'Otherdeed constituent d'ailleurs la collection annexe la plus lucrative pour Yuga Labs, la société ayant récolté plusieurs centaines de millions de dollars grâce à elles.

Source : NFT Lately

