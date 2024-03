Base : le layer 2 de Coinbase pèse désormais 1 milliard de dollars

Le layer 2 de Coinbase, Base, a été lancé en février 2023. Sa percée en un an est donc particulièrement notable, avec une TVL qui dépasse aujourd’hui le milliard de dollars. Au début du mois, la valeur totale verrouillée n’atteignait pas encore 500 millions de dollars. Selon Max Branzburg, le vice-président de Coinbase, l’entreprise compte continuer à stocker les USDC des clients sur Base :

1/ Going forward, Coinbase is going to be storing more corporate and customer USDC balances on Base. This enables us to manage and secure customer funds with lower fees and faster settlement times, with no impact to the Coinbase user experience.

We are excited to continue to…

— Max Branzburg 🛡 (@maxbranzburg) March 26, 2024