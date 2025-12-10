Les banques américaines peuvent désormais servir d'intermédiaires pour acheter de la crypto

Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, l’administration Trump tente d’effacer la frontière qui existe entre le secteur financier traditionnel et les cryptomonnaies. Dernière étape en date : les banques américaines peuvent désormais agir comme intermédiaires dans les transactions crypto.

Les banques américaines peuvent intervenir comme intermédiaires crypto

Les États-Unis vivent actuellement une véritable mutation de leur modèle financier traditionnel, afin d'y intégrer les ambitions de campagne de Donald Trump destinées à faire de ce pays la première puissance mondiale associée aux cryptomonnaies.

Dans ce cadre, l'Office of the Comptroller of the Currency (OCC) vient de valider une étape décisive associée à son rôle de régulation et de surveillance des banques nationales américaines, en annonçant que ces dernières peuvent désormais servir d’intermédiaires pour les transactions crypto.

Une étape très clairement destinée à réduire le fossé qui existe encore entre le secteur financier traditionnel et les activités liées aux cryptomonnaies, en autorisant de ce fait les opérations pour compte propre sans risque (riskless principal), sans déclencher un examen nécessaire de la part de l'instance de contrôle.

L’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) a publié la lettre interprétative 1188, confirmant qu’une banque nationale peut effectuer des transactions en crypto-actifs de type « riskless principal » dans le cadre de son activité bancaire. OCC

Une fonction équivalente à celle des courtiers

Dans les faits, ces opérations « riskless principal » impliquent que l'intermédiaire intervient entre l'acheteur et le vendeur, sans toutefois conserver l'actif en stock, en enchaînant simultanément 2 opérations distinctes et instantanées, de manière à éliminer le risque de marché.

Une « fonction équivalente à celle d'un courtier intervenant comme agent » que les banques américaines pourront désormais occuper pour le compte de leurs clients, avec des cryptomonnaies autres que celles ayant le statut de titres financiers, déjà légalement autorisées.

Cette déclaration de l'OCC insiste également sur le fait que les banques doivent auparavant s'assurer d'avoir toutes les autorisations nécessaires pour pouvoir opérer comme intermédiaires de ce type, tout en garantissant le maintien des procédures de surveillance des risques opérationnels, de conformité et de marché.

Le principal risque dans les transactions de type riskless principal est le crédit de contrepartie (en particulier le risque de règlement-livraison). La gestion de ce risque fait partie intégrante de l’activité bancaire, et les banques sont expérimentées pour le gérer. OCC

Une nouvelle activité crypto pour les banques américaines qui va sans aucun doute permettre de limiter l'impact de ce que certains nomment l'Opération Chokepoint 2.0. Une exclusion bancaire volontaire des acteurs crypto supposément menée par l'administration Biden, que Donald Trump s'est engagé à annuler pour de bon.

Source : OCC

