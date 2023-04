La Banque de France envisage la création d'un KYC obligatoire dans la DeFi

Surveiller les utilisateurs de la finance décentralisée (DeFi) : voici le parti pris de la Banque de France. Dans son récent rapport, l'institution propose d'intégrer la DeFi à la régulation européenne MiCA et de contraindre tous ses utilisateurs à un KYC auquel les intermédiaires devront s'assujettir. Qu'est-ce que cela révèle sur notre banque centrale ?

La Banque de France souhaite surveiller les transactions de la DeFi

Dans son dernier rapport publié en début de semaine, la Banque de France s'interroge sur les manières de réguler la finance décentralisée (DeFi).

Partant du constat que la DeFi n'est pas décentralisée mais plutôt désintermédiée, notamment à cause de « la gouvernance parfois très centralisée de ses applications » et de la concentration des fonds dans seulement quelques protocoles, l'institution française désire réguler par un KYC (Know Your Customer) tous les intermédiaires interagissant avec la DeFi, ainsi que l'ensemble des interfaces web facilitant l'accès à ces produits financiers.

Pour rappel, le KYC est une méthode permettant la vérification formelle de l'identité d'un client ou d'un utilisateur par une entité comme une entreprise ou une plateforme.

En outre, la Banque de France souhaite connaître l'identité des utilisateurs de la finance décentralisée en élargissant la règlementation MiCA (Markets in Crypto-Assets) à tous les intermédiaires de la DeFi. L'une des raisons avancées est la croissance des activités criminelles :

« L’absence d’identification des utilisateurs (procédure « Know your customer » ou KYC) et de contrôle de l’origine des fonds engendre logiquement des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC-FT) dans l’écosystème DeFi. »

Si la régulation voulue par l'institution financière est réellement appliquée, cela signerait la fin du pseudonymat dans la DeFi : les applications décentralisées comme AAVE ou Uniswap entrent directement dans le champ d'action de la proposition émise par la Banque de France..

Les seuls utilisateurs en mesure de contourner ce règlement seraient les programmeurs interagissant directement avec le protocole DeFi sans passer par une interface web ou un intermédiaire commercial. Autrement dit, un pourcentage infime des utilisateurs.

Outre les questions autour de l'efficacité ou non d'une telle mesure, ce parti pris de la Banque de France démontre sa volonté de surveiller les transactions des Français.

À une époque où les échanges en liquide diminuent et les travaux sur la création d'une monnaie numérique de banque centrale (MNBC) progressent, Bitcoin (BTC) et la DeFi porte l'espoir d'un cash numérique en protégeant les informations personnelles de leurs utilisateurs, comme l'envisageaient les cypherpunks 30 ans plus tôt.

Source : Banque de France

