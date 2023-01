Le gouverneur de la Banque de France durcit le ton – Licence obligatoire à venir pour les entreprises crypto ?

La Banque de France souhaite semble-t-il réduire encore le champ d’action des entreprises crypto en amont de la réglementation MiCA. C’est en tout cas ce qui ressort du discours de son gouverneur François Villeroy de Galhau. Les sociétés pourraient ainsi être forcées à disposer d’une licence pour exercer.

La Banque de France souhaite imposer une licence à toutes les entreprises crypto

François Villeroy de Galhau a évoqué le sujet dans son discours de vœux pour l’année 2023, tenu il y a quelques jours. Il a indiqué que la Banque de France souhaitait « maintenir la stabilité financière ». Selon le gouverneur de la Banque de France, cela passera par plus de contrôle des fournisseurs de services en crypto-actifs :

« Sur les crypto-actifs, tous les désordres de 2022 nourrissent une conviction simple : il est souhaitable que la France passe dès que possible à l’agrément obligatoire des PSAN (prestataires de services sur actifs numériques) plutôt qu’à leur simple enregistrement. Et ce bien avant l’entrée en application de MiCA pour instaurer un cadre de confiance nécessaire. »

Pour rappel, la réglementation MiCA imposera aux sociétés crypto des conditions déjà très strictes au niveau européen. Le souhait de François Villeroy de Galhau va donc dans le sens d’une réglementation tout aussi forte au niveau français. Pour rappel, les sociétés cryptos peuvent à l’heure actuelle faire une demande d’agrément auprès de l’Autorité des Marchés financiers (AMF), mais il n’est pas obligatoire.

👉 Pour aller plus loin – Qu’est-ce que le PSAN et comment obtenir ce statut ?

Ledger Stax, pensé pour les NFT par le créateur de l'iPod 🔥 Le leader mondial de la sécurité crypto

Des acteurs « voyous » dans les cryptomonnaies ?

Le lendemain du discours de François Villeroy de Galhau, Denis Beau, sous-gouverneur de la Banque de France, a également appuyé cette idée dans une tribune publiée chez nos confrères du Figaro. Avec une question parlante :

« L’année 2022 restera-t-elle dans les annales comme celle qui a marqué “le début de la fin” des crypto actifs et de la finance décentralisée (dite DEFI) ? »

Selon Denis Beau, le secteur des crypto-actifs ne pourra se développer que s’il dispose d’un cadre réglementaire adapté, qui soit « vecteur de confiance » :

« Il devrait avoir pour objectif de permettre à l’ensemble des compétiteurs d’être placés sur un pied d’égalité, sans subir les conséquences dommageables d’acteurs “voyous” comme cela a pu être le cas jusqu’à présent. »

Le ton est donc donné : la Banque de France compte continuer à serrer la vis, alors que les entreprises crypto ont déjà fait savoir leur inquiétude en ce qui concerne l’arrivée de la réglementation MiCA. Avec quel effet sur le long terme ? Cela reste à déterminer.

Cryptoast Premium Progresser dans l'univers des cryptomonnaies avec les experts de Cryptoast 📘

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Sources : Banque de France – Voeux 2023 et tribune – Image : The Jacques Delors Institute via Wikimédia Commons (CC BY 2.0)

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.