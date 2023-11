Ark Invest vend 5,2 millions de dollars d'actions Coinbase alors que ces dernières sont en hausse depuis 18 mois

Ark Invest, dirigée par Cathie Wood, a récemment cédé des actions Coinbase (COIN) d'une valeur de 5,26 millions de dollars via son ETF Ark Fintech Innovation Fund. Cette décision, surprenante compte tenu de la constante progression du cours de COIN cette année (plus de 250 % depuis janvier 2023), s'ajoute à d'autres ventes récentes de sa part. On fait le point sur les mouvements d'Ark Invest.

