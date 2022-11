ETF : Ark Invest achète pour 2,8 millions de dollars de GBTC avec une décote de 40 %

Ark Invest, le fonds d’investissement de Cathie Wood, a profité de la décote de 40 % du GBTC par rapport au Bitcoin pour investir 2,8 millions de dollars pour son propre ETF.

Ark Invest fait confiance au GBTC de Grayscale

Alors que le produit d’investissement GBTC de Grayscale peine à trouver l’accord de la Securities and Echanges Commission (SEC) pour être transformé en ETF, le fonds d’investissement Ark Invest de Cathie Wood a choisi de profiter de la baisse. En effet, le fonds a acheté lundi 315 000 parts de GBTC pour 2,8 millions de dollars.

Si le Bitcoin est à des niveaux historiquement bas, c’est d’autant plus vrai pour le GBTC. En effet, ce dernier s’échange actuellement au marché à un cours de 37 à 40 % de moins que sa valeur réelle, à savoir le prix du CoinDesk Bitcoin Price Index (XBX) qu’il est censé suivre :

Figure 1 – Écart entre la valeur réelle du GBTC et son cours au marché

Cet écart vient de la construction même du fonds. Lorsqu’il a été lancé, des investisseurs institutionnels ont échangé du Bitcoin (BTC) contre des parts de GBTC. Ceci était rentable à l’époque, car l’écart était favorable avant que la tendance ne s’inverse. Les acteurs participant à cet arbitrage se fiaient donc à la promesse de ressortir gagnant lorsque le GBTC serait converti en ETF.

Or, cette manœuvre nécessitait une période de blocage, et quand le cours au marché est passé sous la valeur réelle, plusieurs fonds comme Three Arrows Capital (3AC) se sont retrouvés en pertes.

Les deux graphiques superposés ci-dessous montrent l’évolution du GBTC et de son sous-jacent qu’est le XBC :

Figure 2 – Évolution du GBTC et du XBX

Un pari risqué, mais potentiellement très lucratif

Si et lorsque le GBTC deviendra réellement un ETF, Ark Invest aura réalisé un très bon coup dans cette opération. Mais la validation de la SEC tarde à venir, et l’écart entre le GBTC et le XBX ne cesse de grandir à mesure que les investisseurs perdent patience.

Toutefois, si l’on se rappelle le célèbre adage « acheter au son du canon », la condition actuelle de marché montre que nous sommes sur un point bas à long terme.

De plus, une position de 2,8 millions de dollars reste faible en comparaison de la puissance financière d’Ark Invest, ce qui limite grandement le risque.

Les parts achetées sont venues renforcer l’ETF ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Ce dernier voit le GBTC représenter 4,98 % de sa composition. Dans ce panier d’actifs, nous pourrons également retrouver des actions Tesla, Zoom, Coinbase, Shopify ou encore Block.

Avec une telle exposition aux valeurs technologiques, l’ARKW affiche sans surprise une dévaluation de près de 75 % depuis son plus haut historique d’avril 2021 :

Figure 3 – Cours de l’ETF ARKW

Si la SEC finit par approuver le GBTC, il pourrait devenir le premier ETF Spot adossé au Bitcoin reconnu par le gendarme financier américain. Cela pourrait alors souffler un vent de confiance, dans un écosystème qui paye les fautes de gestion de Sam Bankman-Fried et ses entreprises.

