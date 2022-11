Aptos (APT) : le protocole DeFi Arco disparait après une levée de fonds totalement ratée

Peu de temps après le lancement du mainnet de la blockchain Aptos (APT), Arco, l'un de ses premiers protocoles de finance décentralisée (DeFi), devrait déjà bientôt mettre la clé sous la porte.

Et pour cause, suite à son Initial Dex Offering (IDO) initiée le 29 octobre, le protocole a subi des congestions de réseau importantes suite à des dépôts simultanés de plusieurs centaines de personnes à la fois. De fait, la distribution des tokens s'est révélée être un véritable échec, notamment au niveau du processus de réclamation de ces derniers.

Suite à ce lancement désastreux, le protocole a annoncé via Twitter que plusieurs partenaires d'envergure l'avaient abandonné. Cela concerne, entre autres, Huobi, Gate, Wormhole et Celer Network.

📢 Important Announcement

1/ Some of our partners have ended partnerships due to an unexpected issue that happened during IDO. Including potential partners (not verified): MEXC, Houbi, Gate, as well as announced partners (verified): Wormhole and Celer network.

🧵

— Arco Protocol | Hiring (@ArcoProtocol) October 29, 2022