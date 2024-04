Aprés son halving, Bitcoin est-il prêt à décoller ? Analyse du BTC du 22 Avril 2024

Le 4ème halving du Bitcoin s'étant réalisé sans encombres, quels sont les niveaux à surveiller sur la cryptomonnaie dans l'attente d'un mouvement sur son cours ?

Nous sommes le lundi 22 avril 2024 et le cours du Bitcoin (BTC) s'échange autour des 66 000 dollars.

C'est une nouvelle ère qui s'ouvre cette semaine pour Bitcoin. Le halving 2024 est derrière nous, raréfiant l'offre à la source en diminuant les récompenses des mineurs. Dans l'historique des cycles du BTC, cet événement est propice à une hausse soutenue dans les semaines et mois suivants.

C'est aussi le volet macro-économie qui est marquant cette semaine, puisqu'il nous délivre 2 chiffres importants, et ces derniers pourront impacter les marchés et provoquer un décalage des prix. Effectivement, ce jeudi sera dévoilée la première version du PIB US pour le 1er trimestre 2024. Vendredi, ce sera le tour de l'inflation avec le PCE.

Ces chiffres sont cruciaux puisqu'ils inciteront les acteurs du marché à ajuster leurs projections. Cela aura pour finalité un arbitrage visant à ajuster leur exposition aux actifs risqués. En particulier, après la déception du dernier chiffre d'inflation CPI, le PCE sera très attendu !

Dans un contexte où les tensions géopolitiques au Moyen-Orient semblent moins vives, le marché crypto respire en réalisant un rebond technique depuis des niveaux de supports clés. Les bonnes nouvelles fondamentales du réseau Bitcoin avec la réussite du 4e Halving permettront-elles de convertir ce rebond technique en quelque chose de plus puissant ?

L'appétit institutionnel faiblit, mais conserve un équilibre relatif – Les marchés dérivés sont calmes

Paires avec Bitcoin 24 heures 7 jours 1 mois Bitcoin / USDT +1,60 % -0,5 % +2,30 % ETH / Bitcoin -0,30 % -0,60 % -6,20 %

Les volumes réalisés sur les ETF Bitcoin sont en baisse depuis le début du mois de mars. Les précurseurs dans cette catégorie d'investisseurs pourraient avoir affectés le capital qu'ils désiraient mettre à risque dans le marché crypto à court terme .

Volumes des ETF Bitcoin spot aux États-Unis

Pour autant, le flux parvient à s'équilibrer, les volumes ralentissent équitablement à l'achat comme à la vente. Ce ralentissement semble cohérent avec la réalité de l'ouverture d'un nouveau marché. Après une première vague soutenue, une période plus calme devrait s'instaurer.

Historique des liquidations sur Bitcoin

Côté marché dérivatif, nous pouvons constater que les fundings sont au plus bas depuis le début du range actuel de Bitcoin. Nous avons même pu observer une accumulation de positions short depuis le 9 avril, qui se traduit par une hausse du ratio long/short.

Nous pouvons observer 2 excès baissiers les 12 et 18 avril avec un passage des fundings en négatif. Les shorts rémunéraient alors les longs pour maintenir leur position. C'est une situation rare sur le marché crypto, en particulier sur des unités de temps comme le journalier.

Depuis le 19 avril, les longs semblent reprendre la main dans un contexte ou les capitaux sur le marché dérivé restent globalement stables. Certaines positions shorts se ferment, alors que dans le même temps des longs sont ouverts pour un poids en capital équivalent.

Il conviendra désormais de surveiller le niveau des intérêts ouverts et l'orientation du marché à l'approche des bornes supérieures et inférieures du range.

Metrics des marchés dérivatifs sur Bitcoin

La dominance du BTC face aux altcoins retrace à 55 %, tandis que la paire ETH/BTC baisse de 0,60 % sur la semaine. En conséquence, le Bitcoin perd du terrain et des capitaux reviennent dans le marché des altcoins. Ce phénomène reste très mesuré. Il conviendra de surveiller le test du sommet du triangle ascendant (autour des 54 %) pour connaitre la suite du développement du mouvement.

Graphique de la dominance du Bitcoin en hebdomadaire

Le BTC réintègre son range hebdomadaire !

Après un test des 60 000 dollars, Bitcoin parvient à réintégrer en fin de semaine son range hebdomadaire.

Une réintégration est souvent un bon indicateur pour retester la borne opposée du range, ce qui pourrait nous donner un premier objectif à 70 000 dollars et plus.

À court terme, la tendance reste neutre, l'actif est lourd. Cette semaine nous réserve des événements macro qui ont tendance à conduire les acteurs du marché à dérisquer. Nous nous attendons donc à une semaine marquée par une consolidation du rebond technique en cours.

C'est aussi une semaine durant laquelle nous devrons observer l'impact du narratif « halving ». Ce narratif permettra-t-il au Bitcoin de trouver la force d'aller en découverte de prix au-delà de son ATH ?

Nous sommes dans une période très importante pour la direction du Bitcoin mais aussi pour l'ensemble du marché des cryptomonnaies. L'objectif sera de tenir les 64 000 dollars en clôture hebdomadaire.

En journalier, il faudra surveiller la tenue des 60 000 dollars au risque de chuter en direction de nos supports dynamique Kijun et SMA20 hebdomadaire. Au nord, une clôture au-dessus des 66 867 dollars serait un signe positif pour un retour vers l'ancien ATH de 2021 puis la borne opposée du range.

Graphique du cours du Bitcoin en hebdomadaire

Nous pourrions continuer à travailler ce range tant qu'il n'y a aucun catalyseur sur les marchés permettant de s'en extraire.

Les chiffres macro-économiques, les nouvelles géopolitiques, les changements de politique de la FED, une 2e vague acheteuse institutionnelle sont autant d'éléments qui peuvent provoquer ce catalyseur. En outre, la question que nous posons est de savoir si le halving aura la force d'être ce catalyseur.

En effet, si la hausse de ces derniers mois est principalement liée à la pression institutionnelle, nous avons vu que cette dernière se tarit. Il faudra désormais un relais d'autres classes d'investisseurs pour pousser le Bitcoin plus haut.

En attendant, c'est le range qui est à privilégier, mais dans l'ensemble les gros niveaux n'ont pas évolué depuis la semaine passée. Au sud, nous avons en support dynamique la conjonction des SMA20 et Kijun. Au nord, une reprise de la hausse est contrainte au dépassement de l'ATH à 74 000 dollars.

En résumé, le Bitcoin reste haussier sur le fond et pourrait finir par repartir à la hausse en direction des 84 000 dollars s'il parvient à casser le range par le haut. Au sud, nous avons eun niveau de support autour des 55 000 dollars en cas de correction plus marquée.

Alors, pensez-vous que le BTC puisse déjà repartir vers un nouveau record de prix ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du Bitcoin (BTC).

