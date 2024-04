Aprés une correction significative, le Bitcoin est-il prêt à repartir ? Analyse du BTC du 15 Avril 2024

Le Bitcoin fait face à une correction de 8 % cette semaine, tandis que les tensions géopolitiques et macroéconomiques contribuent à l'agitation du marché. Malgré cela, le BTC parvient à maintenir le cap au-dessus des 60 000 dollars. Qu'attendre du Bitcoin du point de vue de l'analyse technique ?

Nous sommes le lundi 15 avril 2024 et le cours du Bitcoin (BTC) s'échange autour des 64 000 dollars.

En fin de semaine, les taux obligataires et le dollar regagnaient en force suite aux chiffres décevants du CPI (inflation). Les acteurs du marché traditionnel ont alors émis des doutes concernant les anticipations d'un pivot des taux directeurs en 2024. En conséquence, le marché s'est crispé et le VIX (indicateur de la peur du marché actions) rejoignait des niveaux non revisités depuis environ 6 mois.

Dans ce contexte de tensions macroéconomiques et géopolitiques au Moyen-Orient, le marché crypto a violemment corrigé. Le Bitcoin a néanmoins prouvé qu'il restait un actif crypto fort en corrigeant dans une moindre mesure comparativement au reste des cryptoactifs. Il parvient, à l'heure où nous écrivons ces lignes, à préserver les 60 000 dollars et à s'offrir une belle mèche d'absorption en clôture hebdomadaire.

Le Bitcoin corrige de 8 % sur la semaine

Paires avec Bitcoin 24 heures 7 jours 1 mois Bitcoin / USDT -4,50 % -8 % -5,00 % ETH / Bitcoin -2,80 % -3,40 % -13,20 %

La correction initiée jeudi 11 avril a une ampleur d'environ 15 % de mèche à mèche. Celle-ci reste raisonnable si l'on prend en compte l'historique des marchés haussiers du Bitcoin.



Historique du cours du Bitcoin durant les précédents bull runs

Ce mouvement d'ampleur a généré de nombreuses liquidations sur le marché crypto : en nettoyant une grande partie des liquidités présentent au sud, les intérêts ouverts (open interests) ont été réduits de manière significative tout en restant dans des zones équivalentes aux phases extrêmes du précédent bull run.

Date - liquidation BTC long BTC short 13/04/2024 261,13 M$ 79,86M$ 12/04/2024 126,56 M$ 41,08M$

Historique des liquidations sur Bitcoin

S'il reste des niveaux de liquidités intéressants autour des 57 000 dollars (sous le point bas du 5 mars 2024), l'essentiel des liquidités se trouve désormais dans la zone des 70 000 dollars. Cela laisse planer le doute sur un scénario dans lequel une dernière chasse à la liquidité pourrait avoir lieu sous ces niveaux avant de repartir dans le sens de la tendance primaire (haussière).

Carte thermique des liquidations sur Bitcoin

La dominance du BTC face aux altcoins remonte à 57 %, tandis que la paire ETH/BTC baisse de 7,94 % sur la semaine. En conséquence, la dominance du Bitcoin revisite un pivot qu'elle n'avait plus atteint depuis août 2020.

Cette zone devrait créer une friction quant au prix du Bitcoin face au reste du marché. Effectivement, ce dernier pourrait décider de pondérer les portefeuilles crypto plus favorablement vers les alts dans les semaines à venir. Cela pourrait être d'autant plus cohérent que de très nombreux projets ont rejoint des niveaux d'achat moyen/long terme.

Graphique de la dominance du Bitcoin en hebdomadaire

Le BTC dans un range entre 60 000 et 74 000 dollars ?

La tendance primaire est en résolution haussière sur Bitcoin. Les niveaux d'invalidation sont très loin sous nos pieds, puisqu'il faudrait rejoindre la moyenne mobile 50 semaines autour de 38 000 dollars et la franchir pour obtenir un gros signal vendeur.

Une zone intermédiaire est également à prendre en compte sur la confluence des Kijun et la moyenne mobile 20 hebdomadaire. Celles-ci correspondent actuellement à la zone de travail du mois de février 2024.

À court terme, la tendance est neutre, coincée dans un range entre 64 000 et 74 000 dollars. L'ancien ATH de 2021 étant l'axe médian de ce range, il sera notre pivot entre le camp bull et bear.

Graphique du cours du Bitcoin en journalier

Ce range pourrait être mis à l'épreuve dans les heures à venir, en particulier avec le contexte actuel compliqué.

S'il venait à céder, nous pourrions descendre d'un étage et reconstruire un nouveau range au-dessus des 52 000 dollars. En effet, des corrections d'ampleur nécessitent généralement une période de digestion et de reconstruction.

Si nous devions retracer jusqu'au niveau indiqué, la correction rentrerait dans les standards des 30 % d'un bull market traditionnel.

En résumé, le Bitcoin reste haussier sur le fond et pourrait finir par repartir à la hausse en direction des 84 000 dollars s'il parvient à casser le range par le haut. Au sud, nous avons en cas de correction plus marqué avec un niveau de support autour des 50 000 dollars.

Alors, pensez-vous que le BTC puisse déjà repartir vers un nouveau record de prix ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du Bitcoin (BTC).

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

