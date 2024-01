L'approbation des ETF Bitcoin spot est-elle compromise par le faux tweet de la SEC ?

Toute la communauté des cryptomonnaies, jusqu'alors confiante quant à l'approbation imminente des ETF Bitcoin spot, a été secouée par le faux tweet publié hier par la Securities and Exchange Commission(SEC) sur le réseau social X. En effet, cet événement soulève une question cruciale : pourrait-il influencer la décision de la SEC ?

D'après plusieurs analystes, et contrairement aux craintes portées par certains internautes, il semblerait que le piratage et la publication de la fausse annonce d'approbation des ETF n'aient pas d'impact sur la réelle décision de la SEC.

If I was the SEC PR person I'd advise Gary to do a press conference today.. talk about the hack, ack they goofed, steps they've taken yada yada and then also announce ETF approvals (and the do his usual warnings on crypto) all in one shot. Done and done.

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) January 10, 2024