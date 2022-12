Analyse on-chain de l'Ether (ETH) – Quel usage pour la blockchain Ethereum (ETH) ?

L'usage de la blockchain Ethereum (ETH) semble évoluer selon les tendances des nouvelles technologies, favorisant ou limitant le risque en fonction des cycles du prix de l'ETH. Actuellement, les utilisateurs délaissent les transactions liées à la DeFi et aux NFTs au profit des stablecoins. Analyse on-chain de la situation.

2021 – 2022 : Le cycle de l'évolution pour Ethereum

Depuis le succès de The Merge et le passage d'Ethereum du Proof-of-Work (PoW) au Proof-of-Stake (PoS) le 15 septembre 2022, le cours de l'Ether (ETH) a chuté de 1 633 $ à 1 214 $, accusant une baisse de - 24,3% depuis The Merge et de -74,6% depuis l'ATH de novembre 2021.



Figure 1 : Cours journalier de l'ETH

Au-delà des fluctuations du prix du token ETH et d'un aspect purement financier, les propriétés et les usages de la blockchain Ethereum ont grandement varié dernièrement, avec des avancées technologiques notables et la croissance de nombreux secteurs d'activité.

Aujourd'hui, nous observerons en détail l'évolution de l'activité on-chain sur le réseau Ethereum ainsi que ses différentes tendances d'usage au cours des deux dernières années.

👉 Profitez d'un mois avec 40% de réduction pour tester notre groupe premium à prix réduit avec le code PROF lors de votre inscription :

Cryptoast Premium Prof Chaîne intervient chaque semaine sur notre Groupe Premium

L'activité d'Ethereum en bear market

Afin de mesurer l'engagement des participants du réseau Ethereum et leur propension à le solliciter, la variation sur sept jours des adresses actives fournit un signal pertinent.

Le graphique suivant montre l'évolution de l'activité de la blockchain d'Ethereum au cours des deux dernières années. Outre les pics d'activité éphémères marqués en bleu, cette mesure témoigne d'une tendance baissière à long terme, signature d'une période de ralentissement économique provoquée par les cycles baissiers.

Figure 2 : Adresses Ethereum actives

Une chute de l'activité des adresses est visible dès le mois de mai 2021 et se poursuit depuis novembre 2021, avec l'enregistrement d'un plus bas pluriannuel de près de 400 000 adresses actives en novembre 2022.

Dans l'ensemble, l'activité du réseau mesurée via cette métrique a pratiquement été divisée par deux au cours du cycle baissier, indiquant une perte d'intérêt des investisseurs et des utilisateurs du réseau Ethereum.

De plus, nous pouvons mesurer le nombre de transactions effectuées quotidiennement afin d'obtenir un aperçu alternatif de l'activité des participants et de leur propension à utiliser le réseau.

Comme pour la mesure du nombre d'entités actives, le graphique suivant indique une forte chute de l'utilisation de la blockchain après la capitulation des prix de mai 2021.

Figure 3 : Nombre de transactions Ethereum quotidiennes

Cependant, après une activité faiblissante de novembre 2021 à juillet 2022, le nombre de transactions semble se stabiliser depuis août 2022 dans un range compris entre 800 000 et un 1 000 000 de transactions par jour.

Cela pourrait signaler le retour à un régime d'activité réduit, symbolisant les utilisateurs réguliers et fidèles du réseau Ethereum, qui constitue la demande d'espace de bloc de base de la blockchain.

👉 Pour mieux comprendre et appréhender l'analyse on-chain, découvrez notre podcast à ce sujet :

L'évolution des usages d'Ethereum

Après avoir quantifié l'évolution de l'activité on-chain d'Ethereum, intéressons maintenant à sa qualification et plus précisément aux catégories de transactions Ethereum réalisées au cours des deux dernières années.

Le graphique suivant présente la proportion relative de transactions quotidiennes liées au secteur de la finance décentralisée (DeFi).

Figure 4 : Poids relatif des transactions Ethereum quotidiennes (DeFi)

On observe une nette diminution de l'activité liée à la finance décentralisée (DeFi) suite à la capitulation de mai 2021, chutant d'un facteur de 2,59 jusqu'à une légère reprise entre juillet et octobre 2022.

Dans l'ensemble, la chute des prix, les divers déboires des protocoles de la DeFi et des firmes ayant un lien important avec ce secteur (hack de Anchor, effondrement de Terra/LUNA, faillite de 3AC, puis de FTX) et la quête de protection face au risque ont provoqué une fuite de capitaux notable, qui se traduit par une baisse d'activité palpable.

Le cas des transactions de NFT est particulier, car l'activité de ce secteur a progressé avec force malgré les difficultés du bear market.

Une expansion spectaculaire du pourcentage de transactions représentant des transferts de NFTs a eu lieu entre mai 2021 et juin 2022, passant de 0,5 % à près de 37 %, signalant un intérêt généralisé des participants pour ce secteur.

Figure 5 : Poids relatif des transactions Ethereum quotidiennes (NFTs)

C'est durant cette période que de nombreux projets NFT dont les Bored Ape de Yuga Labs, les cartes à collectionner Sorare et la mouvance des Play-to-Earn ont pris leur essor.

L'activité s'est ensuite réduite de moitié pour atteindre 15,7%, démontrant une contraction de l'activité relative aux NFTs et un désintérêt rapide durant la phase avancée du cycle baissier actuel.

Concernant les transactions en stablecoins, nous pouvons observer une utilisation variable de ces tokens en fonction de l'avancement du marché baissier :

Au cours de l'année 2021, et durant la hausse du prix jusqu'à l'ATH de novembre, l'activité des transactions en stablecoins a chuté de près de moitié , signalant que la plupart de participants favorisaient le BTC, l'ETH, ou d'autres vecteurs permettant une croissance de la valeur ;

Après une période de stabilisation, l'usage des stablecoins est préféré depuis octobre 2022, signifiant que les participants secoués par les aléas du cycle baissier limitent leur risque et protègent leur capital via l'USDT, l'USDC ou d'autres tokens aux propriétés similaires.

Figure 6 : Poids relatif des transactions Ethereum quotidiennes (Stablecoins)

De plus, des pics notables d'usage de stablecoins (en rouge) sont visibles lors d'évènements de forte volatilité baissière tels que ceux de mai, juin et novembre 2022, signalant le passage en cash des participants ébranlés par la chute du prix de l'ETH.

Enfin, en observant l'usage du réseau Ethereum pour du règlement monétaire de pair-à-pair, via les transactions dites « vanilla », nous pouvons émettre l'hypothèse que le token ETH n'a pas pour vocation ultime de devenir une monnaie dure comme le bitcoin (BTC).

Figure 7 : Poids relatif des transactions Ethereum quotidiennes (Vanilla)

Tout du moins, l'usage prouve que les détenteurs d'ETH utilisent de moins en leur token pour transférer de la valeur monétaire sur le réseau, tel que l'indique la tendance baissière globale du graphique ci-bas sur les deux dernières années.

Il semble donc que les utilisateurs du réseau Ethereum l'utilisent pour réaliser divers types de transactions en fonction des tendances (DeFi, NFTs, stablecoins), rapprochant plus cette technologie de l'ordinateur mondial décentralisé que de la monnaie électronique incensurable.

👉 Retrouvez une explication des termes utilisés dans cette analyse on-chain

Trader sur le leader des DEX ⛓️ Une plateforme au cœur de la DeFi

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Synthèse de cette analyse on-chain du BTC

Finalement, les données on-chain présentées cette semaine indiquent l'activité on-chain du réseau Ethereum est toujours en régime de marché baissier, avec un nombre d'adresses actives en baisse et un nombre de transactions très bas.

De plus, il semble que les utilisateurs d'Ethereum aient délaissé les transactions liées à la DeFi et aux NFTs au profit des stablecoins, compte tenu de la dépréciation avancée du marché de l'ETH.

L'usage du réseau Ethereum semble donc évoluer selon les tendances des nouvelles technologies, favorisant ou limitant le risque en fonction des cycles du prix de l'ETH, sans que la chaîne soit mise à profit pour du règlement monétaire en pair à pair.

👉 Accédez à l'analyse complète du Prof. Chaîne via notre groupe privé : Le Grille-Pain

Cryptoast Premium Prof Chaîne intervient chaque semaine sur notre Groupe Premium

Sources – Figures 1 à 6 : Glassnode

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.