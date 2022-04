Analyse on-chain du Bitcoin (BTC ) – Un risque spéculatif à court terme ?

Le Bitcoin retrace une fois de plus

Le cours du Bitcoin (BTC) bute sous les 50 000 $ et la MA200. Échouant à franchir ces deux niveaux de résistance, le Bitcoin réintègre son range, identifié lors des précédentes analyses.

Malgré un BTC côtoyant de nouveau les 40 000 $, les données on-chain indiquent pourtant qu’une forte demande se fait sentir sur le marché. L’intérêt envers le Bitcoin ne semble pas faiblir bien que le prix corrige.

Figure 1 : Cours journalier du Bitcoin (BTC)

Cette semaine, nous étudierons la dynamique baissière des réserves des plateformes d’échanges ainsi que la demande provoquée par trois acheteurs majeurs de BTC avant de compléter notre suivi de l’exposition au risque des marchés dérivés.

👉 Retrouvez les métriques présentées dans cette analyse sur le tableau de bord on-chain de Cryptoast

Une accumulation assidue au large spectre

Commençons cette analyse par introduire une nouvelle métrique : le Score de Tendance D’accumulation.

Cet outil a été conçu par Glassnode, afin de mesurer l’accumulation globale des portefeuilles des investisseurs. Il permet de savoir quand les grandes entités (les baleines) et/ou de larges portions du marché (les crevettes, en grand nombre) accumulent ou liquident des BTC, le tout en filtrant les mineurs et les exchanges.

Figure 2 : Score de Tendance d’Accumulation du BTC



La métrique oscille entre les valeurs 0 et 1 avec l’interprétation suivante :

Les valeurs proches de 0 (jaune/orange) indiquent que le marché opère une distribution ou qu’il y a peu d’accumulation significative (baissière).

(jaune/orange) indiquent que le marché opère une ou qu’il y a significative (baissière). Les valeurs proches de 1 (violet) indiquent que le marché est en accumulation nette et que le solde des portefeuilles des investisseurs augmente de manière significative (haussier).

Cette semaine, un flux constant de valeurs supérieures à 0,65 a été enregistré, ce qui indique qu’une tendance générale à l’accumulation est en cours.

Cette information peut être aisément confirmée par l’étude du solde total des exchanges, qui entame une nouvelle baisse témoignant de retraits massifs.

Après une stagnation des réserves entre 2,5 millions et 2,6 millions de BTC depuis le dernier trimestre de l’année 2021, la somme totale des BTC disponibles auprès des plateformes d’échanges centralisées représente désormais seulement 13 % de l’offre en circulation.

Figure 3 : Réserves totales des exchanges



Il est à noter que, depuis la capitulation de mars 2020, ce solde a entamé une tendance baissière structurelle, signe d’un changement de paradigme des participants du marché qui tendent aujourd’hui à accumuler massivement les BTC, notamment via des stratégies de DCA.

Ce déclic apparaît clairement sur le graphique ci-dessous. Représentant la variation mensuelle du total des réserves des exchanges, il dépeint les périodes de dépôts (vert) et des retraits (rouge) sur une période donnée.

Figure 4 : Changement de Position Nette des exchanges

Nous pouvons voir de manière limpide les amplitudes des vagues de retraits diminuer après mars 2020, tandis que les retraits, qui ne dépassaient les 50 000 BTC que très rarement, sont aujourd’hui devenus une nouvelle norme.

La structure de marché actuelle s’inscrit donc dans une dynamique d’accumulation et de retraits des BTC des exchanges vers des portefeuilles stockés à froid.

En effet, le nombre de BTC dits « illiquides » (détenus hors des plateformes d’échanges et des smart contracts) n’a cessé de croître depuis juillet 2021 et représente actuellement plus de 75 % de l’offre en circulation.

Figure 5 : Offre illiquide



Ce dernier graphique est impressionnant de par la clarté de son interprétation : les BTC quittent les exchanges et sont massivement accumulés par diverses entités, diminuant drastiquement la liquidité du BTC et créant une pression haussière à long terme sur le prix du bitcoin.

👉 Retrouvez notre lexique de l’analyse on-chain

Commandez notre livre publié aux éditions Larousse 👆

La demande institutionnelle va bon train

Cela dit, les investisseurs particuliers sont loin d’être les seuls demandeurs de BTC et il semble que l’année 2022 soit marquée par l’arrivée de nouveaux acteurs institutionnels prêts à mettre la main sur leur part du gâteau.

L’une des entités publiques arrivées récemment est la Luna Foundation Guard (LFG), qui amasse un total de 39 897 BTC au 11 avril 2021 suite à une série d’achats significatifs.

Figure 6 : Réserves détenues par la Luna Foundation Guard

Avec une acquisition initiale de 9 564 BTC fin janvier, évaluée à 358,6 millions de dollars, le solde du LFG a augmenté de 21 163 BTC en neuf jours puis à nouveau de 9 625 BTC cette fin de semaine. La valeur totale du solde du LFG est maintenant supérieure à 1,6 milliard de dollars.

La tendance à « encapsuler » le BTC dans une variante tokenisée pour le déployer sur d’autres blockchains a également été constante ces dernières années.

Plus de 1,45 % de l’offre de bitcoins (275 236 BTC) est désormais détenue par le dépositaire BitGo, et émise sous forme de version tokenisée WBTC sur la blockchain Ethereum.

Figure 7 : Réserves détenues sous forme de Wrapped BTC



Depuis le sommet d’avril 2020, l’offre de WBTC a augmenté de 132 451 BTC supplémentaires, témoignant d’une demande accrue de garanties en bitcoins dans le secteur de la finance décentralisée (DeFi), malgré les conditions macroéconomiques et géopolitiques incertaines.

Nous pouvons également accuser d’importants achats de la part des ETF canadiens, l’ETF Purpose Bitcoin en recevant la plus grande part. Dans l’ensemble, les avoirs totaux de tous ces ETF ont augmenté de 6 594 BTC depuis le creux de fin janvier, pour atteindre un niveau record dépassant 69 000 BTC (0,36 % de l’offre en circulation).

Figure 8 : Réserves détenues par les ETF canadiens



Des retraits aussi forts depuis les exchanges, ainsi que des entrées importantes dans les ETF, les applications DeFi et les portefeuilles d’accumulation des particuliers signalent qu’une forte demande subsiste malgré l’incertitude économique mondiale.

Découvrir notre Groupe Privé Du contenu à haute valeur ajoutée et rapide à consommer

ATH du risque spéculatif sur les marchés dérivés

Cependant, il semble que l’intérêt envers le Bitcoin n’ait pas épargné les marchés dérivés. Alors que nous alertions face au retour notable de la prise de risque il y a deux semaines, il semble que les spéculateurs présents sur les marchés dérivés aient encore leur mot à dire.

En effet, nous pouvons en ce moment observer une prise de risque extrême, augmentant les probabilités de voir un squeeze (fut-il long ou short) se déclencher.

La dominance de l’intérêt ouvert futur envers le BTC, calculé comme le rapport entre la capitalisation boursière du Bitcoin et le total des fonds alloués aux contrats futurs, atteint actuellement un plus haut historique, signe que l’influence des marchés dérivés sur le cours du BTC est considérablement accrue.

Figure 9 : Ratio de Levier de l’Intérêt Ouvert

De même, le ratio estimé de levier déployé au sein des contrats perpétuels dépasse largement son seuil de surchauffe de 1,3 et dépasse présentement 1,5. Cela signifie que le total des fonds alloués à ce type de contrat représente plus de 5 % de la capitalisation boursière du BTC.

Figure 10 : Ratio de Levier de l’Intérêt Ouvert Perpétuel

Ce constat de la prise de risque excessive présente sur les marchés dérivés s’explique notamment par un flux entrant de plus de 2,7 milliards de dollars survenu le jeudi 7 avril, lorsque le BTC a entamé sa baisse.

Figure 11 : Variation Hebdomadaire de l’intérêt ouvert

C’est cette divergence entre les fonds alloués purement au bitcoin et ceux alloués à des outils de spéculations qui a provoqué une hausse drastique de la valeur du ratio de levier dépeint plus haut.

Alors que le BTC corrige, les spéculateurs se montrent agressifs et semblent prêts à prendre des risques qui pourraient faire peser sur l’ensemble du marché une incertitude quant à la direction que prendra le prochain mouvement volatil du prix.

👉 Retrouvez le Professeur Chaine sur Twitter

Commandez notre livre publié aux éditions Larousse 👆

Synthèse de cette analyse on-chain

Finalement, la correction de prix actuelle ne semble pas inquiéter les investisseurs qui accumulent toujours plus de bitcoins dans le but de les conserver sous leur garde pour le long terme.

Alors que les réserves des exchanges entament une nouvelle baisse structurelle, le ratio de BTC illiquides atteint désormais 3 pour 4. Autrement dit : plus de 75 % des bitcoins en circulation ont des probabilités réduites d’être dépensés sur le court terme, signe d’une forte conviction et d’une insensibilité au prix de la part d’un large spectre d’acteurs du marché.

Les investisseurs institutionnels, menés cette semaine par la Luna Fondation Guard, ne cessent d’induire une pression d’achat sur le Bitcoin en aspirant littéralement l’offre encore disponible à la vente. Témoignant d’une forte demande, ces entités font preuve d’une assiduité quant à leur achats en BTC qui contraste le climat d’incertitude économique mondial.

Enfin, il semble que les spéculateurs des marchés dérivés connaissent aussi un regain d’intérêt, tant les flux de fonds vers les contrats à terme et perpétuels ont été forts cette semaine. Contrecoup de cet enthousiasme, l’utilisation excessive de l’effet de levier augure une forte volatilité à l’horizon. Le scénario d’une série de liquidations en cascade devient ainsi de plus en plus plausible, quelle que soit la direction que ce mouvement volatil pourrait prendre.

Sources – Figure 1 : Coinigy ; Figures 2 à 13 : Glassnode

Découvrir FTX 5% de réduction sur vos frais avec ce bouton 👆 Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque dimanche 👌 Et c'est tout. Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens. Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Avertissement Le contenu présent sur notre site internet est uniquement à titre informatif. Les informations présentes sur cette page ne constituent ni un conseil en investissement, ni une recommandation d'achat ou de vente. Vous devez toujours faire vos propres recherches et nous vous conseillons de demander un avis financier extérieur.