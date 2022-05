Analyse on-chain du Bitcoin (BTC ) – Le marché est-il prêt à capituler ?

Le cours du Bitcoin (BTC) enfonce le support des 36 000 $ avec vigueur et teste le niveau des 30 000 $, provoquant une puissante vague de vente sur les marchés spot au cours de la nuit.

De retour sur un support technique primordial, représentant une zone de liquidité importante, le BTC est désormais pris en étau entre la pression de vente dominante et le pragmatisme des investisseurs voyant en cette baisse une rare opportunité d’achat.

Malgré les dynamiques fondamentales encourageantes identifiées au cours des semaines passées, le prix du BTC reste assujetti à l’incertitude des marchés financiers traditionnels et peine à faire cavalier seul au sein d’un contexte macroéconomique et géopolitique délétère.

Figure 1 : Cours journalier du Bitcoin (BTC)

Compte tenu de la récente chute du prix, l’analyse de cette semaine fournit un point de vue global du comportement des différentes cohortes d’investisseurs, qui sera étayé la semaine prochaine par un focus particulier sur la réponse des LTH aux événements en cours.

Le but est de ne pas réagir à chaud face à l’actualité et de conserver un biais objectif, dénué d’émotivité ou d’urgence quant aux aléas du marché. Laissons le temps aux mouvements de se former et aux événements de décanter afin de mieux en saisir les dynamiques sous-jacentes.

Ainsi, nous étudierons aujourd’hui le comportement des investisseurs à court (STH) et à long terme (LTH) face à l’incertitude ambiante avant d’observer les récentes dynamiques de flux des exchanges et la sollicitation du réseau Bitcoin par les participants du marché.

L’état de profitabilité du réseau est un aspect essentiel à étudier si nous souhaitons nous enquérir de l’ampleur des pressions d’achat ou de vente en jeu au sein du marché.

Visualisant les pourcentages d’offre en circulation, d’adresses existantes et d’entités uniques en état de profit, le graphique ci-dessous présente leur variation moyenne au cours des 30 derniers jours sous forme d’oscillateur.

Figure 2 : Profitabilité du réseau Bitcoin



Avec aujourd’hui près de 60% du réseau Bitcoin en état de profit, la baisse en cours dépasse les capitulations de mai 2021 et de janvier 2022 en termes de douleur perçue.

Bien que le seuil de 50% atteint lors du flash crack de mars 2020 n’ait pas encore été atteint, cette éventualité est plausible à court terme ou moyen terme.

Plongeant chaque jour plus d’un centième du réseau sous l’eau depuis une semaine, le cours du BTC fait chuter la rentabilité de toutes les cohortes vers des niveaux relativement bas et teste la conviction des investisseurs.

Le graphique suivant modélise la variation de la rentabilité sur 90 jours des cohortes des STH et des LTH.

Figure 3 : Variation de la rentabilité des STH et des LTH sur 90 jours



Ce qui importe ici, et que nous développerons plus en détail la semaine prochaine, c’est le fait que les investisseurs à long terme subissent actuellement une baisse importante de leur rentabilité globale, comparativement aux investisseurs à court terme.

Cette divergence peut être expliquée par plusieurs raisons :

Sachant que les investisseurs à court terme ont en grande partie capitulé au cours des semaines précédentes, la baisse de cette nuit vient les achever et mettre à l’épreuve la conviction des investisseurs à long terme.

En effet, l’offre détenue par les STH est en baisse, témoignant d’un biais vendeur et un comportement défensif depuis le mois dernier. Regroupant aujourd’hui 15,44% de l’offre en circulation (2,94 millions de BTC), la cohorte lâche du lest en réponse à l’action de prix à court terme du BTC.

Figure 4 : Variation de l’offre détenue par les STH (%)



De même, l’offre des pièces âgées de plus de 155 jours commence à piquer du nez, signe qu’une partie des LTH sont suffisamment en souffrance pour préférer la dépense à l’épargne. Bien que leur comportement global de la cohorte soit toujours acheteur sur une base mensuelle, la réaction des LTH au cours des prochains jours méritera une attention toute particulière.

Figure 5 : Variation de l’offre détenue par les LTH (%)

Il est désormais clair que nous entamons la phase avancée du mouvement baissier initié fin 2021 et que le comportement des LTH déterminera la suite des événements, orientant le marché vers une capitulation finale impliquant l’entièreté des cohortes présentes ou vers une consolidation menant potentiellement à un retournement haussier après avoir fait du niveau des 30 000 $ le nouveau plancher local.

Il est commun de voir des capitaux affluer vers les exchanges lors de forts mouvements baissiers, indiquant une volonté de vente de la part de certains participants.

En ce sens, la réponse à court terme du marché durant la nuit apparaît nettement sur les métriques relatives au flux entrant des exchanges et nous permet de jauger l’ampleur du sentiment de vente global.

Avec un afflux d’environ 90 000 BTC au cours des dernières heures, les réserves des exchanges connaissent des pics de dépôt croissants, indiquant que ce mouvement baissier a fait paniquer un nombre important d’entités.

Figure 6 : Flux entrants des exchanges



Notons toutefois que, durant la nuit, la Luna Foundation Guard a procédé à la liquidation totale de ses réserves de BTC afin de déployer les capitaux nécessaires à la stabilisation du stablecoin algorithmique UST, ajoutant à la pression de vente en déplaçant plusieurs dizaines de milliers de BTC vers Gemini puis vers Binance.

The LUNA BTC wallet has now been emptied for the second time today after they returned 850 mil.

Supposedly the balance has been sent to Binance.

Their reserves now at 0 pic.twitter.com/mtQ23oPnDT

— Daxx (@DaxxTrader) May 10, 2022