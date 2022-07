Tandis que l'ampleur des pertes réalisées par les investisseurs à court terme baisse, un volume de plus de 2,3 millions de BTC ayant changé de propriétaire dans la fourchette de prix comprise entre 18,5k $ et et 22k$ fait pour le moment office de support. Cependant, la pression de vente emmagasinée par les investisseurs à long terme n'a pas encore été exprimée de manière totale.

Bitcoin teste le haut du range

Le cours du Bitcoin (BTC) pousse au dessus de la borne haute du range établi au cours des deux derniers mois suite à la clôture forcée de plusieurs dizaines de millions de dollar de positions vendeuses hier.

Alors que la phase de redistribution finale bat son plein, une des dynamiques nous permettant d'identifier la transition d'un marché baissier vers un marché haussier est l'épuisement de la pression de vente des participants.

Figure 1 : Cours journalier du BTC

Afin d'évaluer le potentiel de vente restant à exprimer suite aux deux épisodes baissiers de mai et juin, nous analyserons cette semaine :

la formation d'un niveau de support onchain au niveau de l'ancien ATH ;

le degré de rentabilité des dépenses des investisseurs à court et long terme ;

la chute du momentum baissier du prix du BTC.

Un niveau de support solide ?

Si l'on base notre vision sur le temps long, il apparaît que le marché baissier actuel a engendré une des pires performance mensuelle de l'histoire du BTC.

Rivalisant de près avec une chute historique de - 38,5%, lorsque le BTC a dégringolé de 13,3 $ à 8,2 $ en août 2011, le mois de juillet 2022 enregistre une baisse de - 37,9%.

Figure 2 : Performance mensuelle du prix du bitcoin (BTC)



Suite à un tel record, il est légitime de se demander si nous nous situons plus proche de la fin du marché baissier que de son début et si le plus dur se trouve derrière nous.

Compte tenu des niveaux de spéculation records actuels, et malgré l'installation d'une forte demande, il est trop tôt pour affirmer avec certitude qu'une nouvelle baisse est impossible.

Depuis la percée du prix à travers le niveau des 20k $, la croyance populaire faisant de l'ATH du précédent cycle un bastion intouchable a volé en éclat.

Ceci dit, si cette zone a suscité chez certains un sentiment de panique poussant à la vente, de nombreux investisseurs ont identifié là une rare opportunité d'achat.

Figure 3 : Évolution de la distribution du prix réalisé des UTXOs (1er mai - 19 juillet)



Ainsi, plus de 2,3 millions de BTC (12,4 % de l'offre en circulation ) ont changé de propriétaire dans la fourchette de prix comprise entre 18,5k $ et et 22k$

Maintenant établi, ce fort amas de volume d'échange fournit un niveau de support onchain associé au coût de base de nouvelles entités entrantes, ayant le potentiel de se muer en plancher de marché baissier.

Transfert de la pression de vente sur le long terme



En étudiant le degré de rentabilité des pertes/profits réalisés par les participants au cours des récentes périodes de baisse du prix, il est possible d’identifier leurs comportements de dépenses et d'observer des accélérations ou des ralentissements de leur pression de vente.

Concernant les investisseurs à court terme, nous pouvons observer une réalisation de perte croissante allant de - 6% à - 9,9% du 11 mai au 16 juin.

Figure 4 : Ratio de rentabilité des dépenses des investisseurs à court terme



Suite à la baisse ayant amené le marché aux portes des 20k $, le ratio de rentabilité des dépenses de cette cohorte s'est graduellement rapproché de la zone de neutralité (STH-SOPR = 1).

Cette dynamique est observable lors des fins de corrections à court, moyen et long terme et signale que la pression de vente associée à cette cohorte s'amenuise suite à plusieurs mois de distribution forcée.

La rentabilité des dépenses de la cohorte des investisseurs à long terme, regroupant l'ensemble des pièces âgées de plus de 155 jours, a quant à elle grandement fluctué, tout en conservant une tendance globale baissière.

En effet, nous pouvons mesurer une augmentation de l'ampleur de la prise de perte réalisée par ces entités, allant de - 21,5% en mai à - 40,9% en juin.

Contrairement aux investisseurs à court terme, les investisseurs plus aguerris réalisent actuellement des pertes colossales, signe de la mise à l'épreuve de leurs convictions.

Figure 5 : Ratio de rentabilité des dépenses des investisseurs à long terme



Le LTH-SOPR évolue depuis juin au sein d'une tendance baissière, indiquant que les LTH participent activement à la pression de vente. Aujourd'hui, la majorité de la pression de vente subsistante provient de ces entités.

Le graphique ci-bas représente le pourcentage relatif d'offre en perte détenue par les deux cohortes.

Alors que l'offre en perte associée aux STH varie peu au fil des cycles baissiers (pics compris en 18% et 20%), la portion de l'offre détenue à perte par les LTH tend à diminuer avec le temps, passant de 41,93% en 2015 à 28,85% en juin 2022.

Figure 6 : Offre des STH et des LTH en état de perte



Puisque les investisseurs à long terme favorisent un comportement de HODLing durant les marchés baissiers et un comportement de dépense durant les marchés haussiers, cette dynamique suggère que la pression de vente s'épuise, particulièrement à ce stade avancé du cycle baissier.

Compte tenu de l'évolution du LTH-SOPR, nous pouvons toutefois nous attendre à une dernière baisse du marché, forçant les LTH à une ultime liquidation.

Inversion du momentum du marché



Finalement, étudions le momentum du marché. Le momentum est l’élan, la variable d’inertie du prix d'un actif au fil des ses tendances.

Présenté ici sur trois échelles de temps (14 jours, 28 jours et 140 jours), le delta du gradient réalisé du marché (en bleu) mesure l'inclinaison à la hausse ou à la baisse du cours du bitcoin afin de jauger la puissance d'un mouvement.

Des pics plus élevés ou plus profonds signifient des mouvements plus verticaux et plus amples.

Un prix croissant, couplé à de nouveaux sommets successifs, implique plus de puissance à chaque mouvement.

Un prix décroissant, accompagné de pics négatifs, indique une dissipation de l’élan.

Figure 7 : Delta du gradient réalisé du marché (14 jours)



Que ce soit sur les échelles de temps court (14 jours) ou moyen terme (28 jours), nous pouvons remarquer deux faits saillants :

Les deltas sont actuellement positifs, signe que le momentum du marché est proche d'un point d'inflexion pouvant servir de pivot pour un retournement de tendance .

Les amplitudes baissières de ces deux oscillateurs s'amenuisent, signe que l'inertie baissière est en chute, chaque vague de vente épuisant peu à peu la pression de vente.

Figure 8 : Delta du gradient réalisé du marché (28 jours)



Compte tenu de ces observations, une tendance haussière à court moyen terme, de plusieurs semaines à 1 ou 2 mois, est envisageable si les deux oscillateurs prennent appui au dessus de la zone de neutralité. Cette divergence haussière corrobore des indicateurs techniques tels que le RSI.

Toutefois, bien qu'il soit encourageant d'observer un momentum positif à court et moyen terme, ces indicateurs ne peuvent annoncer un retournement de tendance complet que si la variable à 140 jours est elle aussi positive.

Figure 9 : Delta du gradient réalisé du marché (140 jours)



Afin de confirmer avec certitude un retournement haussier du marché et le retour d'un bull market de plusieurs années, il faudra attendre :

Le retour d'un momentum positif à long terme , ce qui n'est pas le cas actuellement.

La confirmation que cette inertie est dans une direction stable, en testant la zone de neutralité en tant que support à long terme.

Notons cependant que cet oscillateur indique lui aussi des amplitudes baissières de plus en plus faibles, ce qui constitue un premier signal constructif.

Synthèse de cette analyse onchain

En somme, les données de cette semaine nous on permit de déterminer que, malgré une performance mensuelle historiquement basse et la réalisation de pertes records lors des deux chutes violentes de mai et juin, le marché se situe à un niveau pouvant faire office de plancher de marché baissier.

Avec plus de 2,3 millions de BTC ayant changé de propriétaire dans la fourchette de prix comprise entre 18,5k $ et et 22k$, un important volume d'échange fait pour le moment office de support à court-terme.

Tandis que l'ampleur des pertes réalisées par les investisseurs à court terme baisse, la pression de vente emmagasinée par les investisseurs à long terme n'a pas encore été exprimée de manière totale.

Les momentums du prix à court et moyen terme indiquent qu'une potentielle hausse de quelques semaines à 1 ou 2 mois est envisageable si le marché s'affranchit de la borne haute du range actuel. Un retournement de tendance à long terme n'est toutefois pas encore identifiable.

Sources – Figures 2 à 8 : Glassnode

