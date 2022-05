Analyse on-chain du Bitcoin (BTC ) – L’aube d’une nouvelle ère ?

Le BTC titube sur les 30 000 $

Le cours du Bitcoin (BTC) oscille dans une fourchette de prix comprise entre 28 000 $ et 30 000 $. Cette stabilisation du marché, accalmie dont l’issue reste incertaine, redonne espoir à certains participants qui affirment désormais que le marché a atteint son point bas.

Figure 1 : Cours journalier du Bitcoin (BTC)

Pourtant, rien n’est moins sûr. En effet, depuis sa genèse, le Bitcoin (BTC) évolue dans un environnement de quantitative easing (QE) issu de politiques monétaires expansionnistes et bénéficie d’entrées de flux de capitaux massives venus de l’écosystème financier traditionnel.

Cette tendance semble aujourd’hui s’inverser alors que les banques centrales occidentales adoptent une stratégie de quantitative tightening (QT), augmentant les taux directeurs afin de contenir l’inflation causée par leurs soins.

Alors que les composantes macroéconomiques, géopolitiques et énergétiques de nos sociétés se dégradent, les dynamiques de fond influençant les marchés traditionnels et ceux des cryptomonnaies nous offrent aujourd’hui un contexte inédit élargissant le champ des possibles vers les extrêmes.

Il y a fort à parier que les modèles bâtis par de nombreux analystes de marché au cours des dernières années se trouvent invalidés au cours des prochains mois, tandis que nous rentrerons en territoire inconnu au niveau du contexte économique et financier global.

Cette semaine, nous évoquerons un large spectre de métriques afin de prendre du recul sur l’état du marché et du réseau. Pour ce faire, nous étudierons :

La situation financière des investisseurs à long terme (LTH) ;

Le rapprochement du prix spot et du prix réalisé du marché ;

Le comportement des investisseurs selon différentes zones géographiques ;

Les investisseurs à long terme au bord du gouffre

Complétant les observations établies lors des deux dernières semaines, les métriques relatives aux investisseurs à long terme (LTH) décrivent un comportement serein bien qu’une part non négligeable de la cohorte s’approche d’un point de bascule déterminant.

Entités détenant des BTC sur une période supérieure à 155 jours, elles sont statistiquement plus enclines au HODLing que leurs homologues à court terme (STH) et possèdent une forte insensibilité à la volatilité du prix.

La masse de bitcoins détenue par cette cohorte s’élève aujourd’hui à 13,47 millions de BTC, soit 70,74% de l’offre en circulation, accusant une baisse visible de leurs avoirs de 103 000 BTC depuis le 8 mai.

Figure 2 : Offre de BTC détenue par les investisseurs à long terme



Cette chute de l’offre des LTH résulte d’une vague de vente modérée d’une ampleur similaire aux événements suivants (en orange) :

24 février 2021 : Sortie anticipée du marché

03 novembre 2021 : Prise de profit à l’ATH

25 novembre 2021 : Sortie du marché tardive

1er février 2022 : Sortie du marché au rebond

Bien que les deux dernières semaines aient été très éprouvantes, ce stress test n’aura pas suffi à émouvoir la cohorte dans son ensemble, même si certains participants ayant accumulé depuis novembre ont connu une baisse nette de la rentabilité de leurs avoirs.

En effet, plus de 4 millions de bitcoins sont détenus à perte par les LTH, représentant presque un tiers (29,7%) de leurs avoirs.

Figure 3 : Offre de BTC détenue à perte par les investisseurs à long terme



Cette tendance est typique des marchés baissiers, durant lesquels les investisseurs à long terme ayant accumulé lors de fortes corrections enregistrent des pertes latentes croissantes, les poussant parfois à se séparer d’une partie de leurs bitcoins pour réduire leur exposition au risque.

Nous pouvons ici observer une hausse graduelle de l’offre des LTH en état de perte depuis novembre 2021, signe qu’une partie significative de la cohorte a acheté la correction et se trouve maintenant en fort état de perte.

Le marché se rapproche de son coût de base global

Continuons cette étude en soulignant un fait saillant : le prix spot du Bitcoin se rapproche de plus en plus de son prix réalisé et signale qu’une opportunité d’achat générationnelle se profile à l’horizon.

Le prix réalisé du BTC (en vert) est obtenu en divisant la capitalisation réalisée par le nombre total de pièces en circulation et correspond au prix du BTC au moment de la création d’un UTXO.

En somme, il regroupe le prix auquel tous les UTXOs ont été dépensés pour la dernière fois. Composant fondateur de nombreux indicateurs on-chain, il représente le coût de base global du marché.

Figure 4 : Prix Réalisé du Bitcoin

Historiquement, le franchissement par le bas de ce niveau signale une rare opportunité d’achat. En effet, le prix réalisé symbolisant le prix d’achat global du marché et le prix spot correspondant au prix de vente, lorsque le premier plonge sous le second, le marché se retrouve en état de perte global.

Divergences d’engagement économique entre l’Orient et l’Occident

Tournons-nous maintenant vers une combinaison de métriques, récemment publiées par Glassnode, suivant l’évolution cumulative des prix sur 30 jours pendant les heures de trading aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Ces mesures donnent un aperçu des zones géographiques du marché qui sont en tête ou à la traîne en termes de pression acheteuses ou vendeuses, en particulier en réaction aux changements fondamentaux de structure du marché.

Le graphique ci-dessous présente les changements de prix mensuels enregistrés en Europe (bleu) et aux États-Unis (jaune).

Figure 5 : Changement prix mensuels pour l’Europe et les États-Unis



Plusieurs observations notables peuvent être tirées de cette étude :

L’Europe précède la pression d’achat au sommet de mars – avril 2021 ;

Les États-Unis dominent les ventes lors de la capitulation de mai ;

Ils réaccumulent ensuite massivement lors du rebond de fin 2021 puis vendent à nouveau lors de la baisse de – 20% de janvier 2022 ;

Plus récemment, l’Europe et les États-Unis dominent la pression de vente lors de la capitulation amenant le prix du BTC au niveau des 30 000 $.

Figure 6 : Changement prix mensuels pour l’Asie

D’un autre côté, le marché asiatique (en mauve) se comporte de manière relativement indépendante par rapport à ses homologues occidentaux.

Cette fois-ci nous pourrons observer les faits suivants :

L’Asie participe très peu au marché haussier de 2021 puis succombe à la longue correction de juillet 2021 ;

L’Orient domine la pression d’achat au sommet de novembre 2021 avant de capituler durant la correction au cours du début d’année 2022 ;

Au cours des dernières semaines, l’Asie préempte la pression d’achat de manière modeste.

Il ressort de l’étude de ces métriques que l’Orient et l’Occident ont adopté au cours des dernières années des décisions d’achat et de vente différentes, voire opposées, que nous ne manquerons pas de suivre au cours de nos prochaines analyses afin d’y déceler des indices de comportements potentiellement riches de sens.

Synthèse de cette analyse on-chain

En somme, le marché du Bitcoin (BTC) se trouve à un point de pivot déterminant, aussi bien au niveau de son action de prix que de ses fondamentaux.

Alors que les investisseurs à long terme commencent à réaliser de faibles pertes, la cohorte dans son entièreté ne semble pas prête à entamer une distribution de l’offre accumulée au cours des dernières années vu les niveaux de prix actuels. La conviction et le comportement de HODLing des LTH sont aujourd’hui mis à rude épreuve et ont le potentiel d’influencer la tendance du marché au cours des prochains mois.

L’analyse du prix réalisé indique qu’une rare opportunité d’achat se profile à l’horizon, bien que le contexte d’incertitude macroéconomique global ne nous permette pas d’estimer un objectif de prix approximatif concernant le potentiel creux de marché à venir.

Une nouvelle panoplie de métriques nous informe des divergences d’engagement économique de différentes zones géographiques impliquées au sein du marché des cryptomonnaies. Récemment, il apparaît que l’Europe et les États-Unis dominent la pression de vente et capitulent tandis que les marchés asiatiques accumulent doucement en profitant des soldes en cours.

Sources – Figures 1 à 6 : Glassnode

