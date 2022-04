Analyse on-chain du Bitcoin (BTC) - Reprise de l'activité des investisseurs ?

Le réseau Bitcoin reprend des forces

Le cours du Bitcoin (BTC) poursuit son retournement de tendance et se heurte à la moyenne mobile à 200 périodes. Véritable indicateur du biais directionnel à long terme du marché, la MA200 constitue, avec le prix réalisé des STH, la prochaine grande résistance dont le BTC doit s’affranchir afin de confirmer une reprise de la hausse.

S’approchant d’un point de pivot déterminant, le bitcoin semble de nouveau attirer l’attention d’un grand nombre de participants qui laissent sur la chaîne des signes de leur activité et de leur engagement croissant.

Figure 1 : Cours journalier du cours du bitcoin (BTC)

Cette semaine, afin de jauger la capacité du marché à entamer une nouvelle phase haussière, nous nous intéresserons :

à la croissance des entités on-chain , afin de quantifier l’arrivée de nouveaux entrants sur le marché ;

, afin de quantifier l’arrivée de nouveaux entrants sur le marché ; à la demande d'espace de bloc , dans le but de déterminer l’intensité de l’activité économique des participants ;

, dans le but de déterminer l’intensité de l’activité économique des participants ; le momentum court, moyen et long terme du marché, pour déterminer le biais directionnel du cours du BTC.

Les entités affluent de nouveau sur le réseau

Avant d’entrer dans le vif du sujet, mentionnons rapidement le fait que le cours du BTC se trouve actuellement très proche du coût de base des investisseurs à court terme (STH), aux alentours des 47 000 $.

Cet indicateur ayant historiquement servi de support (bleu) ou de résistance (mauve) à court terme au prix du bitcoin, il représente un des niveaux de prix les plus déterminants actuellement.

Figure 2 : Coûts de base du marché, des STH et des LTH



Une fois le coût de base des STH franchi, le marché acquiert une structure de profitabilité souvent propice à l’apparition de puissantes tendances haussières.

En effet, dès qu’une majorité des investisseurs à court terme se retrouve en état de profit, la pression de vente globale de la cohorte des STH diminue drastiquement, limitant la résistance à la hausse du prix.

Ce niveau n’étant toutefois que testé au moment d’écrire ces lignes, il est préférable de patienter encore quelques semaines afin de confirmer ou d’infirmer qu’une nouvelle tendance se déclenche bel et bien sur le long terme.

Toutefois, de nombreuses données signalent qu’un retournement de la structure de marché est à l'œuvre. C’est le cas de métriques liées à la croissance et à l’activité des entités on-chain.

💡 En appliquant une combinaison d'heuristiques, d'algorithmes de regroupement et de méthodes sur les données de chaîne brutes, Glassnode fournit une estimation plus précise du nombre réel d'utilisateurs dans le réseau Bitcoin. Une entité on-chain est ainsi définie comme une ou plusieurs adresses Bitcoin uniques, contrôlées par une même entité, fût-elle un individu, une institution, un exchange ou une entreprise.

Une des méthodes utilisées afin d’identifier les transitions du marché entre ses phases baissières et haussières est donc l’étude de la croissance des entités présentes sur le réseau.

Le graphique ci-bas suit l’évolution du nombre quotidien de nouvelles entités arrivant pour la première fois sur le réseau Bitcoin.

Figure 3 : Nouvelles Entités



Alors que les fins de marchés haussiers sont typiquement marquées par des épisodes de chute drastique du nombre de nouvelles entités (fin 2017 et début 2021), la transition du marché en phase haussière est plus graduelle.

Comme observé lors du dernier grand marché baissier (2018 - 2020), le nombre de nouvelles entités se joignant au marché croît graduellement à mesure que le marché récupère avant d’entamer une trajectoire parabolique aux prémices de l’impulsion haussière finale.

Il est d’ailleurs opportun de noter que, contrairement au sommet de marché de 2017, le pic de nouvelles entités imprimé en janvier 2021 s’est formé avant le sommet de marché, signalant une perte d'intérêt non négligeable trois mois avant la correction.

De plus, nous pouvons observer depuis le troisième trimestre 2021 une reprise soutenue de l’arrivage de nouveaux participants, indication d’un regain d'intérêt similaire au celui du second trimestre 2018.

Indissociable de la métrique proposée plus haut, la croissance nette des entités on-chain est définie comme la différence entre les nouvelles entités et les entités « disparues » (entités avec un solde nul qui avaient un solde non nul à l'horodatage précédent) et fournit un signal pertinent de l'intérêt des investisseurs envers le bitcoin.

Figure 4 : Croissance Nette des Entités



Il apparaît sur le graphique ci-haut que, malgré plusieurs réductions notables de l'arrivée de nouveaux participants, le plancher de cet indicateur est en hausse continue depuis 2018.

Signe de l’intérêt que suscite le BTC, la croissance nette des entités atteint actuellement 21 800 nouvelles entités quotidiennes. Dit autrement : autant d’entités se joignent au marché aujourd’hui que lors de la hausse finale de janvier 2021.

Un tel arrivage d’entités suite à deux corrections majeures indique une forte conviction des investisseurs, qui considèrent le BTC comme un actif digne d’investissement malgré les tensions macroéconomiques et géopolitiques actuelles.

Qui plus est, le compte du nombre d'entités uniques étant actives en tant qu'expéditeur ou récepteur suit une dynamique similaire à celle du nombre de nouvelles entités.

Figure 5 : Entités Actives



Comptabilisant actuellement près de 312 000 entités actives, le réseau Bitcoin semble entamer une nouvelle phase d’activité économique soutenue, condition nécessaire au déclenchement d’une nouvelle phase haussière.

De fait, de nombreuses entités s’activent et se joignent actuellement au marché avec pour objectif de s’exposer au potentiel de hausse à venir pour le bitcoin (BTC).

L'activité on-chain reprend un rythme haussier

Penchons-nous plus précisément sur l’activité de ces entités afin de décrire la transition du marché d’un régime correctif vers un régime appréciatif.

En effet, l’activité on-chain, proxy de la demande d’espace de bloc, est un des paramètres permettant de jauger l’engagement économique des participants du marché au fil du temps.

Figure 6 : Nombre de Transactions



Illustrant les périodes de forte et de faible activité, le compte du nombre de transactions effectuées sur le réseau indique depuis juin 2021 une reprise encourageante, signe que les niveaux de prix engendrés par la capitulation de mai ont poussé certains participants à s’investir davantage sur le bitcoin.

Répétant la dynamique d’activité des entités évoquée plus haut, les pics de marchés haussiers donnent lieu à de larges chutes du nombre de transactions, amorties par une recrudescence graduelle de l’activité on-chain.

Divisant le market cap du BTC par la moyenne sur 90 jours du nombre de transactions quotidien, le NVT Signal offre une estimation de valorisation du réseau Bitcoin par le prisme de son activité.

S’extirpant de la base formée depuis la capitulation de mai, cet oscillateur évalue la valeur du réseau à la hausse depuis désormais un mois. Témoignant de la reprise d’activité générale des participants du marché, cet indicateur est utilisé par de nombreux investisseurs pour déterminer leur positionnement et pourrait induire une pression d’achat positive sur le prix du BTC.

Figure 7 : NVT Signal



Le constat n’est toutefois pas aussi glorieux en ce qui concerne le volume de transfert circulant quotidiennement sur la chaîne.

Le graphique ci-dessous présente trois estimations de la valeur du volume de transfert, de la plus claire au plus sombre :

le volume de transfert brut, tel que mesuré de prime abord ;

le volume de transfert ajusté par change ;

le volume de transfert ajusté par entités.

Figure 8 : Volume de Transfert Brut, Ajusté par Change et Ajusté par Entités



Il apparaît que, si les deux premières estimations du volume de transfert accusent une hausse depuis juin 2020, la deuxième variante (ajustée par entités) nous permet d’affirmer que la chaîne est en réalité moins sollicitée qu’il n’y paraît.

En effet, les transferts entre entités ainsi que les retours de change des UTXO partiellement dépensés faussent les mesures d’activité économique, souvent en les surévaluant.

Il semble bel et bien que le volume de transfert organique du marché soit en baisse structurelle signe que le total des fonds transférés sur la chaîne continue de chuter.

Pourtant, malgré ce constat peu encourageant, une autre métrique nous permet de relativiser. Présentant la moyenne sur 90 jours du pourcentage relatif de volume de transfert en état de profit, le graphique qui suit nous informe d’une réalité riche de sens.

Figure 9 : Pourcentage du Volume de Transfert en Profit



En nous basant sur la tendance du pourcentage de volume en profit, nous pouvons aisément identifier :

les périodes de corrections (rouge), durant lesquelles les BTC transférés couvent des pertes latentes croissantes ;

les hausses (vert), périodes ou les BTC s'apprécient en valeur et représentent plus de 40 % du volume de transfert total.

Actuellement sur le point d’entamer une potentielle hausse (jaune), le volume de BTC profitables transigés on-chain dépasse 50 % et indique un retour de la profitabilité très encourageant pour les semaines à venir.

Ainsi, bien que l’activité des participants nous fournisse des signaux de retournements pertinents, il faudra encore identifier plusieurs confirmations avant d’annoncer qu’une hausse durable prend place.

Le momentum du marché augure un mouvement volatil

Si l’on en croit le biais directionnel décrit par le momentum du gradient de marché réalisé (MRG) sur diverses échelles de temps, il semble que le marché ne soit pas encore tout à fait disposé à s’inscrire dans une dynamique de hausse à long terme.

En effet, le momentum des 14 derniers jours, bien que positif et haussier, évolue au sein d’une contraction semblable à celle du bear market de 2018. Ce comportement du momentum engendre une contraction de la volatilité, qui finit toujours par exploser à la hausse ou à la baisse.

Figure 10 : MRG-14



Ainsi, il est nécessaire d’attendre la formation d’une figure d’expansion afin d’affirmer que le momentum favorise une hausse viable.

En observant le momentum sur 28 jours, un scénario similaire se dessine, augurant une contraction du momentum avant une forte impulsion dont la direction est encore inconnue, bien que de nombreux défendent la thèse d’un nouveau cycle haussier.

Figure 11 : MRG-28

Enfin, le momentum à long terme, mesuré sur 140 jours, reste en territoire négatif, le point de pivot ayant fait office de résistance à deux reprises depuis la capitulation de mai.

Figure 11 : MRG-140

Aux vues de ce dernier indicateur, il semble difficile d’annoncer l’avènement d’une hausse durable avant de voir le point de pivot fournir un support solide au momentum long terme sur marché.

Synthèse de cette analyse on-chain

Finalement, cette analyse indique que le marché adopte une structure propice au déclenchement d'un puissant mouvement haussier.

L'affluence des nouvelles entités se joignant au réseau, couplée par l’observation d'une activité on-chain croissante indique un regain d’intérêt et d'engagement encourageant.

Notons toutefois que le volume de BTC transférés sur la chaine, ajustée par entités, mitige ce constat est témoignant d'une sollicitation relativement faible de la chaine qui ne peut être expliquée par l'influence de solutions de scalabilité telles que le Lightning Network puisque le réseau Bitcoin est actuellement très peu congestionné.

Pour conclure, les momentums courts et moyens termes du marché indiquent une contraction de la vélocité du prix, signe précurseur d'un mouvement volatil dont la direction nous est encore inconnue. Il faudra de plus attendre de voir le momentum long terme imprimer des valeurs positives au-dessus du point de pivot avant de déclare les baissiers vaincus.

