Analyse on-chain du Bitcoin (BTC) – Redistribution des capitaux lors des marchés baissiers

Énième tentative de hausse avortée pour Bitcoin

Suite à une nouvelle bougie d’avalement baissière, le cours du Bitcoin (BTC) réintègre le range établi depuis les premières semaines du mois de mai.

Alors que le prix peine à choisir une direction claire, les participants impatients cèdent et vendent leurs pièces – majoritairement détenues à perte – à des acheteurs opportunistes pourvus pour la plupart d’une meilleure insensibilité aux fluctuations du marché

Figure 1 : Cours journalier du Bitcoin (BTC)

Après avoir étudié la rotation de capitaux de l’ETH vers le BTC lors de notre dernière analyse, nous observerons cette semaine la redistribution de l’offre de bitcoins prenant place de manière répétée lors des phases de marché baissières.

Les différentes étapes de distribution de l’offre en perte

Commençons cette analyse par l’étude quinquennale de l’interaction du prix du marché avec les différents niveaux de support on-chain, représentés par les coûts de base de plusieurs cohortes.

Le graphique ci-bas met en avant deux courbes :

le coût de base des investisseurs à court terme ou STH (en rose), servant de support/résistance aux tendances court terme du marché, valant actuellement 37 853 $.

ou STH (en rose), servant de support/résistance aux tendances court terme du marché, valant actuellement 37 853 $. le ratio du Prix Réalisé par la Vivacité, décrit par Dor Shahar comme le coût de base des HOLDers, agissant quant à lui en tant que support/résistance à moyen terme et s’élevant à 36 255 $.

Figure 2 : Prix Réalisé des STH et Ratio du Prix Réalisé par la Vivacité

Lors de phases de marchés baissiers, nous pouvons identifier un comportement récurrent de ces deux indicateurs, divisé en trois étapes :

Le prix du marché plonge sur le prix réalisé des STH, entamant la phase initiale de redistribution de l’offre des participants peu aguerris vers les acteurs dotés d’une conviction plus forte. Le prix teste puis bute sur le prix réalisé des STH, confirmant le biais baissier du marché pour les semaines à venir. Une fois le prix du marché sous ces deux niveaux de support on-chain, le prix réalisé des STH passe sous le prix réalisé des HODLers, signalant l’avènement d’une phase de redistribution avancée.

Ce schéma, présent au cours du marché baissier de 2018-2019, de la correction de fin 2019 et confirmé au sein du marché baissier actuel, indique que nous nous situons actuellement au milieu d’une phase de rotation cyclique de l’offre de bitcoins.

Un transfert de capital des mains faibles vers les mains fortes peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant d’atteindre son stade final, développé plus bas.

Le prochain état que le marché pourrait atteindre est décrit ci-haut comme une phase de redistribution finale.

Pour arriver à ce stade, il faudra – comme lors des deux phases de baisses majeures des cinq dernières années – que le prix du marché plonge sous son prix réalisé (en orange) et sous le prix réalisé des investisseurs à long terme (en bleu).

Figure 3 : Prix Réalisé du marché et Prix Réalisé des LTH



À ce moment, une majeure partie des participants, incluant les STH ainsi que les LTH, se retrouverait la tête sous l’eau et la pression de vente serait suffisamment forte pour épuiser les entités dépourvues d’une conviction à toute épreuve.

Accompagnée de larges pertes réalisées, une large redistribution de l’offre aurait lieu, avant que le prix du marché repasse au-dessus de ces deux supports on-chain à long terme.

Surviendrait alors une opportunité d’achat générationnelle, proche du creux du marché baissier en cours, suivie d’une nouvelle phase de hausse à long terme pour le marché des cryptomonnaies.

Forte réaccumulation au niveau des 30 000 $

Pour conclure cette étude, penchons-nous sur une métrique quelque peu sophistiquée, mais riche de sens, permettant d’évaluer le changement de détention de l’offre de Bitcoin en circulation.

Le graphique ci-dessous représente les prix réalisés – entendons par cela le dernier prix d’achat – de tous les bitcoins existants, répartis par tranches de prix puis séparés par type de changement et par cohorte.

En somme, cette métrique visualise le changement de propriété de l’offre détenue par les STH et les LTH au cours des 30 derniers jours et permet d’identifier les transferts de capitaux majeurs entre les mains faibles et les mains fortes.

Figure 4 : Distribution de l’Offre par Cohorte et Changement sur 30 jours



En isolant l’offre de BTC inchangée, on remarque notamment :

trois amas de bitcoins détenus à perte par les LTH entre 32 000 $ et 64 000 $ .

. un amas de bitcoins détenus à perte par les STH entre 37 000 $ et 48 000 $ .

. une majorité de BTC détenus en profit par les LTH, avec un prix d’achat allant de 500 $ à 2 000 $

Figure 5 : Distribution de l’Offre par Cohorte et Changement sur 30 jours



Ainsi, une portion importante de l’offre des LTH est aujourd’hui en état de perte. Ayant accumulé des bitcoins depuis le début de la correction, la cohorte a pris soin d’acheter chaque baisse en assumant des pertes latentes de plus en plus lourdes.

L’offre détenue par les STH acheteurs de sommet ayant d’ores et déjà été liquidé, il subsiste un amas de BTC détenus à perte par cette cohorte entre 37 000 $ et 48 000 $. Ces pièces sont les plus à même d’être vendues en panique si le prix venait à chuter une fois de plus.

En effet, cet amas de bitcoins coïncide presque parfaitement avec le volume de BTC dépensé par les STH au cours des 30 derniers jours.

En isolant l’offre réduite, il apparaît que 800 000 BTC, détenus entre 37 000 $ et 51 000 $, ont été liquidés durant le mois de mai. Ce graphique constitue une trace on-chain de capitulation pure.

Figure 6 : Distribution de l’Offre par Cohorte et Changement sur 30 jours

Les LTH ont quant à eux vendu des pièces comprises entre :

30 000 $ et 38 000 $ (perte de 0% à 18%),

54 000 $ et 66 000 $ (perte de 40% à 50%).

Cela indique que, malgré le comportement de HODLing des investisseurs à long terme, les participants de cette cohorte ne sont pas à l’abri d’une panique soudaine les poussant à vendre des BTC à des taux de perte parfois très douloureux.

Concernant l’offre augmentée, identifiant les bitcoins acquis et détenus depuis un mois, deux amas sont identifiables :

Un large volume d’environ un million de BTC a trouvé preneur entre 29 000 $ et 32 000 $.

Près de 300 000 BTC ont passé le seuil d’ancienneté de 140 jours et sont maintenant comptabilisés dans l’offre détenue par les LTH.

Figure 7 : Distribution de l’Offre par Cohorte et Changement sur 30 jours

Le signal primordial à tirer de ce dernier graphique est que, malgré l’incertitude macroéconomique et les nombreux vents contraires pesant sur le marché des cryptomonnaies, une forte demande est toujours présente.

Le range établi entre 32 000 $ et 28 000 $ depuis le mois dernier constitue pour de nombreux participants une zone de valeur très attrayante, comme en témoigne l’important pic de 608 427 BTC accumulés au prix de 30 000 $.

Cela illustre parfaitement le transfert de capitaux en cours au sein du marché : les investisseurs sensibles au prix vendent, souvent à perte, des BTC rapidement accumulés par des participants dotés d’une vision à la fois opportuniste et long terme.

Cependant, bien que ce constat nous conforte dans l’idée que chaque marché baissier forme une nouvelle base d’investisseurs à forte conviction, souvenons-nous que nous nous situons au milieu d’une dynamique de redistribution à grande échelle dont la partie la plus douloureuse reste peut-être à venir.

Synthèse de cette analyse on-chain

En somme, une dynamique de redistribution de l’offre de bitcoins des participants les moins aguerris vers des investisseurs à forte conviction est en cours depuis le mois de novembre 2021.

Le BTC se situe sous deux niveaux de support on-chain déterminants, signalant l’entrée du marché baissier dans une phase de distribution avancée qui pourrait s’intensifier au cours des mois à venir.

Alors que les dépenses des investisseurs à court terme créent une pression de vente continue depuis novembre 2021, il apparaît qu’une partie des investisseurs à long terme ont aussi été secoués par la baisse du mois de mai, catalysée par l’effondrement de l’écosystème Terra/LUNA.

De plus, un volume de plus de 800 000 BTC, achetés entre 37 000 $ et 51 000$, a quitté les mains des investisseurs à court terme au cours du dernier mois pour être racheté aux niveaux de prix du range actuel, avec un fort volume d’achat à 30 000 $, accusant une perte réalisée de -18% à -41%.

Sources – Figures 2 et 3 : Glassnode, Figures 4 à 6 : ChainExposed

