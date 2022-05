Analyse on-chain du Bitcoin (BTC ) – Quid du Lightning Network ?

Le Bitcoin force la main aux investisseurs à court terme

Le cours du Bitcoin (BTC) glisse doucement sous le support de 40 000 $ et se contracte. Tandis qu’une portion grandissante des participants adopte un biais baissier à court terme, les flux de BTC sortants des exchanges conservent une consistance digne de la reprise haussière de la fin d’année 2021.

Supportant étonnamment bien l’instabilité macroéconomique et géopolitique de ces dernières semaines, le BTC semble convaincre de plus en plus d’entités de son utilité en tant que réserve de valeur, protégeant les patrimoines de l’inflation galopante.

Figure 1 : Cours journalier du Bitcoin (BTC)

Cette semaine, nous décrirons brièvement l’état de profitabilité du marché afin de jauger l’ampleur d’une éventuelle pression de vente sur le cours du BTC. Nous observerons ensuite le processus de migration de l’offre liquide des réserves des exchanges vers les portefeuilles des investisseurs avant d’ajouter l’étude du Lightning Network à notre prisme d’analyse.

👉 Retrouvez les métriques présentées dans cette analyse sur le tableau de bord on-chain de Cryptoast

Les pertes latentes s’accumulent

Certains l’auront noté, le marché se trouve aujourd’hui dans un état de tension psychologique palpable. Poursuivant ses oscillations au sein d’un range plurimensuel, le cours du BTC invalide la formation de creux plus hauts successifs et entame une baisse spasmodique sous le niveau des 40 000 $.

En termes de pression de vente potentielle, l’énergie accumulée par les positions perdantes non réalisées des investisseurs à long terme (LTH) n’a cessé de croître au fil des corrections survenues depuis mai 2021.

Figure 2 : Approvisionnement court/long terme en profit/perte



Témoignant du comportement de HODLing de cette cohorte, l’offre détenue à perte par les LTH s’élève aujourd’hui à 18,2% de l’offre en circulation. Il apparaît ainsi qu’une partie ces entités ait conservé leurs avoirs au travers des chutes significatives et ait accumulé les pertes latentes sans fléchir, démontrant une forte insensibilité aux fluctuations du prix.

Concernant les investisseurs à court terme (STH), nous pouvons remarquer que les pertes latentes leur étant associées sont aujourd’hui plus faibles que lors du creux du 22 janvier, signe que certains ont d’ores et déjà cédé à la pression de vente en réalisant des pertes légèrement inférieures au coût de base agrégé de cette cohorte.

Ce constat est corroboré par l’étude du STH-SOPR. En tant que ratio de profitabilité des dépenses âgées de moins de 155 jours, cet indicateur nous indique si les STH vendent leurs jetons à perte ou à profit.

Figure 3 : STH-SOPR



Visiblement, les dépenses des investisseurs à court terme s’effectuent majoritairement à perte depuis le 19 novembre 2021, ajoutant à la pression de vente globale du marché.

Nous pouvons toutefois constater que les oscillations de l’indicateur se rapprochent graduellement du seuil de neutralité (STH-SOPR = 1), indiquant que les pertes réalisées des STH s’approchent de plus en plus de leur coût de base global sans réussir à s’en affranchir de manière durable.

Concernant les jetons âgés de plus de 155 jours, le ratio de profitabilité vient de trouver un support sur le seuil de neutralité (LTH-SOPR = 1). Cela signifie que les BTC dépensés par les LTH sont vendus juste au-dessus de leur coût de base.

De plus, cela nous indique que, depuis la capitulation de mars 2020, cette cohorte n’a jamais été aussi rudement mise à l’épreuve et qu’un passage du LTH-SOPR sous le seuil de neutralité (LTH-SOPR < 1) aurait de grandes chances de précipiter la capitulation d’une partie du marché.

Figure 4 : LTH-SOPR



Une forte pression de vente latente pèse donc sur les cohortes des STH et des LTH, qui semblent tenir tant bien que mal en réalisant des pertes modérées. Le marché ne semble cependant pas à l’abri d’un cygne noir qui pourrait pousser le cours du BTC vers la borne basse du range, situé entre 36 000 $ et 35 000 $.

👉 Retrouvez notre lexique de l’analyse on-chain

Commandez notre livre publié aux éditions Larousse 👆

Razzia de BTC sur les exchanges

S’il l’on tient compte des dynamiques de flux de l’offre en circulation, l’état du marché prend une perspective plus nuancée. Malgré l’énergie de vente potentielle identifiée plus haut, il n’en reste pas moins qu’une majorité des participants du marché s’accorde sur une chose : retirer leurs BTC des exchanges.

Décrite depuis plusieurs mois au fil de nos analyses, la dynamique globale de retrait prenant place sur la totalité des plateformes d’échanges centralisées témoigne d’un changement de paradigme clair : les investisseurs souhaitent protéger leur capital et gagner en souveraineté en s’appropriant leurs avoirs.

Parfaitement illustré par la variation mensuelle des réserves des exchanges, ce processus extrait aujourd’hui un peu moins de 100 000 BTC par jour. Il est alors opportun de constater que la dynamique de flux actuelle s’inscrit à l’opposé total des événements issus de la capitulation de mai 2021 ou de la correction de fin 2021.

Figure 5 : Changements de positions sur les exchanges



En effet, au lieu d’enregistrer d’importants flux entrants durant une correction (signe qu’un fort désir de vente oriente le marché), il apparaît que le présent range permette à de nombreux investisseurs d’accumuler des BTC de manière particulièrement agressive.

Creusant peu à peu l’offre liquide présente sur les marchés spot, cette dominance des retraits est symptomatique du régime présent depuis la capitulation de mars 2020 et indique une forte volonté des participants de s’approprier les moyens de sécuriser leur patrimoine de manière autonome et souveraine.

Chutant aujourd’hui à 1,28 million de BTC, l’offre liquide approche d’un creux générationnel suite aux vagues de retraits croissants enregistrées depuis presque deux ans.

Figure 6 : Évolution de l’approvisionnement liquide



Découvrir notre Groupe Privé Du contenu à haute valeur ajoutée et rapide à consommer

Le Lightning Network en léger recul

Incorporons maintenant à notre inventaire d’outils on-chain une nouvelle gamme d’indicateurs relatifs au protocole de surcouche de Bitcoin : le Lightning Network, aussi dénommé « Réseau Lightning » ou « LN ».

Le Lightning Network est un réseau décentralisé bâti en surcouche du réseau Bitcoin permettant des paiements pair-à-pair, instantanés et quasi gratuits. Il constitue une solution de choix pour résoudre les problèmes de scalabilité de Bitcoin.

Bien qu’il soit toujours en phase de développement, il est aujourd’hui déployé sur le réseau principal et grandit de jour en jour, accusant une forte percée en termes d’utilisateurs et de volume au cours de l’année 2021.

Figure 7 : Cartographie mondiale du Lightning Network



L’objectif de ce paragraphe n’est pas d’offrir une étude qualitative de l’évolution des fondamentaux du Lightning Network, mais plutôt de fournir des observations primaires quant au développement du réseau afin d’élargir notre prisme de lecture et de poser une base qui sera étayée lors de futures analyses.

Ainsi, en tirant parti des données compilées par Willy Woo, nous pouvons identifier une forte croissance du LN entre 2018 et aujourd’hui, divisée en plusieurs phases :

Phase 1 (janvier 2018 à mars 2019) : le LN connaît une croissance modérée puis forte du nombre de canaux de paiements , augmentant par conséquent la capacité du réseau. Le nombre de nœuds actifs croît de manière soutenue.

, augmentant par conséquent la capacité du réseau. Le nombre de nœuds actifs croît de manière soutenue. Phase 2 (avril à août 2019) : le nombre de canaux chute d’environ 25% durant la reprise haussière de l’été 2019, limitant le nombre maximal de BTC potentiellement verrouillés sur le réseau. Le nombre de nœuds continue de monter sans fléchir.

durant la reprise haussière de l’été 2019, limitant le nombre maximal de BTC potentiellement verrouillés sur le réseau. Le nombre de nœuds continue de monter sans fléchir. Phase 3 (septembre 2019 à août 2020) : une phase de plateau s’entame durant laquelle l e nombre de canaux et la capacité du réseau adoptent une variation globalement latérale . Le nombre de nœuds conserve quant à lui une hausse continue.

. Le nombre de nœuds conserve quant à lui une hausse continue. Phase 4 (septembre 2020 à février 2022) : aux portes du marché haussier de 2020 - 2021, une hausse spontanée du nombre de canaux et de nœuds ouvre la voie à une hausse historique du développement du LN.

ouvre la voie à une hausse historique du développement du LN. Phase 5 (février 2022 à aujourd’hui) : suite à une stabilisation, le nombre de canaux et de nœuds sur le LN chute drastiquement avant de former un creux local.

Figure 8 : Nombre de nœuds, de canaux et capacité du Lightning Network



Ce faisant, sur une fenêtre de quatre années (du 20 avril 2018 au 20 avril 2022), le nombre de canaux de paiements aura été multiplié par 15, le nombre de nœuds par 9 et la capacité du réseau par 223. Malgré un recul récent du nombre de canaux et de nœuds, le Lightning Network a connu au fil de sa récente existence une expansion spectaculaire, témoignant de son potentiel utilitaire et de sa capacité de croissance.

Voyons maintenant de plus près les fluctuations de ces paramètres au cours de la dernière année. En étudiant leur évolution ainsi que leur taux de variation quotidien, il apparaît que nous nous situons actuellement au sein d’une phase de « correction » des fondamentaux du LN.

Nous pouvons premièrement être témoins d’un doublement du nombre de nœuds entre mai 2021 et avril 2022, suivi d’une correction modérée puis d’une chute soudaine, entraînant un record historique de 1 141 nœuds fermés en 24 heures. Le nombre de nœuds stagne aujourd’hui aux alentours de 17 000.

Figure 9 : Nombre de nœuds du Lightning Network



Le total des canaux de paiements ouverts suit une dynamique très similaire à celle des nœuds bien que la fermeture de 1 052 canaux le 18 avril dernier n’ait pas empêché une reprise rapide de ce paramètre. Il semble donc que les nœuds encore présents sur le réseau ouvrent de nouveaux canaux afin de combler la chute récente.

Figure 10 : Nombre de canaux du Lightning Network



De plus, nous pouvons observer une croissance de la taille des canaux LN de mai à octobre 2021 puis une stagnation jusqu’en mars 2022. Suite à une légère hausse au cours des deux derniers mois, ce paramètre atteint actuellement un ATH de 0,044 BTC.

Figure 11 : Taille moyenne de canaux du Lightning Network



Enfin, la capacité du LN (entendons par cela la totalité des BTC verrouillés sur le réseau), atteignant aujourd’hui un ATH de 3 702 BTC, est fonction du nombre de canaux par nœuds et de la taille moyenne des canaux et représente à ce jour environ 0,28% de l’offre liquide totale (1,28 million de BTC).

Figure 12 : Capacité du Lightning Network (BTC)



Malgré une hausse de 200% en un an, l’offre de BTC circulant au sein du LN constitue à ce jour une portion encore minime de l’offre liquide totale, signe que la croissance du Lightning Network est loin d’avoir atteint son maximum.

👉 Retrouvez le Professeur Chaîne sur Twitter

Commandez notre livre publié aux éditions Larousse 👆

Synthèse de cette analyse on-chain

Il semble que malgré une action de prix peu alléchante, le BTC attire encore de nombreux flux de capitaux. Alors que la pression force la main aux investisseurs à court terme, réalisant des pertes juste en dessous de leur coût de base, les investisseurs à long terme n’ayant pas encore capitulé démontrent une forte insensibilité aux fluctuations du prix.

La dynamique de siphonnage des réserves des exchanges bat son plein alors que près de 100 000 BTC passent de l’état liquide à l’état illiquide chaque jour depuis plusieurs semaines, augmentant de jour en jour l’éventualité d’un choc de liquidité.

Finalement, après une croissance fulgurante tout au long de l’année 2021, le protocole de surcouche Lightning Network connaît une période de correction momentanée. Bien que le nombre de nœuds présents sur le réseau chute de manière notable, ce recul ne semble pas porter atteinte à la capacité opérationnelle du LN.

Sources – Figure 1 : Coinigy ; Figure 7 : woobull, Figure 8 : acinq , Figures 2 à 6, puis 9 à 12 : Glassnode

Découvrir FTX 5% de réduction sur vos frais avec ce bouton 👆 Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque dimanche 👌 Et c'est tout. Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Avertissement Le contenu présent sur notre site internet est uniquement à titre informatif. Les informations présentes sur cette page ne constituent ni un conseil en investissement, ni une recommandation d'achat ou de vente. Vous devez toujours faire vos propres recherches et nous vous conseillons de demander un avis financier extérieur.