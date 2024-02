Analyse on-chain du Bitcoin (BTC) - Les nouveaux ETF drainent-ils les BTC du marché ?

Alors que les mineurs adoptent un comportement de dépense appuyé et réalisent des profits en anticipation du halving attendu pour le mois d’avril 2024, les nouveaux ETF Bitcoin spot semblent absorber ces ventes et drainer les réserves de BTC des CEX, des plateformes OTC et des ETF Spot canadiens.