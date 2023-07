Amendes automatiques et prélèvements forcés : des usages dystopiques pour le yuan numérique ?

La Chine est parmi les économies les mieux placées dans la course aux MNBC, et son yuan numérique commence à être diffusé. Les usages seront particulièrement surveillés, car le gouvernement autoritaire en a fait un des piliers de son développement futur. L’on sait désormais que le yuan numérique sera lié à une identité numérique pour les utilisateurs, et que cela devrait permettre de fluidifier certaines démarches… Dont des démarches de surveillance.

Le média Watcher.Guru a partagé une vidéo qui montrerait une des nouvelles utilisations du yuan numérique. On y voit un département de contrôle de la vitesse des véhicules. Les portefeuilles de yuan numérique y semblent directement liés à des conducteurs de voitures, et les amendes sont automatisées au moment où la contravention est établie :

China's CBDC is linked to a Digital ID, if caught speeding, a fine is instantly deducted from your digital wallet by a surveillance system. pic.twitter.com/ioR9gW8tSV

