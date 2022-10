L’Allemagne en alerte : le ministre de l'Économie annonce une récession

L’annonce du ministre de l’Économie allemande ce mercredi 12 octobre 2022 prévoit une baisse de 0.4% du PIB allemand sur l’année 2023. Si cette nouvelle est mauvaise pour la 4e puissance économique au monde, elle était prévisible compte tenu de l’état de l’économie européenne post-covid, du durcissement de la politique monétaire de la BCE et des tensions géopolitiques entre la Russie et l’Occident autour du sujet de l’énergie. On fait le point dans cet article.

