Alibaba pourrait choisir le « stablecoin » de JPMorgan pour les paiements transfrontaliers

Alibaba pourrait utiliser le JPMD de JPMorgan

Nous avons illustré ce phénomène à plusieurs reprises, nombreux sont les acteurs de la finance traditionnelle à explorer les promesses de la tokenisation et des stablecoins. Aujourd’hui, le géant Alibaba s’inscrit comme un nouvel exemple, en dévoilant son intention d’intégrer les stablecoins à ses systèmes de paiements, comme l’a expliqué le président de l’entreprise Kuo Zhang à CNBC.

En effet, Alibaba chercherait à lancer une intelligence artificielle capable de créer des contrats commerciaux à partir de discussions entre un client et un fournisseur. Dans ce contexte B2B, les stablecoins auraient ainsi une plus-value par rapport aux modes de règlement traditionnels en supprimant des intermédiaires pour accélérer les transferts transfrontaliers :

Ainsi, lorsque des acheteurs américains ou européens paient un certain montant en euros, l’argent n’a pas besoin de transiter par différentes banques à travers le monde ; il est transféré directement en Chine grâce à la tokenisation et à la blockchain.

Ici, c’est le JPMD de JPMorgan qui pourrait être retenu. Bien que disponible sur une blockchain publique, en l’occurrence Base, le JPMD n’est toutefois pas un stablecoin comme les autres. Qualifié de « deposit token », cet actif est dit permissionné, c’est-à-dire que son utilisation nécessite d’avoir été approuvé par la banque au préalable.

Pour l’heure, rien n’est encore acté du côté d’Alibaba, mais si cela venait à se concrétiser, cela confirmerait de nouveau la tendance à la hausse de la tokenisation. Néanmoins, cette adoption peut être remise en perspective, lorsqu’il s’agit de solutions pleinement centralisées comme celle de JPMorgan.

Source : CNBC

