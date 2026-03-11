L'action de Strategy : un indicateur avancé pour le bottom du Bitcoin – L'analyse de Vincent Ganne

Faut-il prochainement envisager de revenir à l'achat sur l'action Strategy alors que cette dernière est en bear market depuis la fin de l'année 2024 et que l'entreprise a mis en place un système de réserve de cash dédié au service de la dette. Découvrez l'analyse de Vincent Ganne sur l'action MSTR.

le 11 mars 2026 à 9:45.

3 minutes de lecture

author image

Vincent Ganne

Qu'attendre de l'action de Strategy (MSTR) ?

Faut-il prochainement envisager de revenir à l'achat de l'action Strategy alors que cette dernière est en bear market depuis la fin de l'année 2024 et que l'entreprise a mis en place un système de réserve de cash dédié au service de la dette ? En clair, Strategy peut payer les intérêts de dette pendant environ 2 ans sans avoir à vendre de BTC.

Avant de répondre à cette question, voici les facteurs techniques et fondamentaux que vous devez retenir :

  • L'action Strategy est en bear market depuis la fin de l'année 2024 en tenant compte du cours le plus haut et depuis juillet 2025 en tenant compte du cours de clôture le plus haut ;
  • Historiquement, l'action Strategy a toujours été en avance sur le cours du bitcoin, un « leading indicator » à la baisse comme à la hausse (l'action Strategy avait donné un signal technique haussier en octobre 2024, soit plusieurs semaines avant le Bitcoin et les résultats de l'élection présidentielle des États-Unis à l'époque) ;
  • Le drawdown depuis le record historique atteint 80% et la zone des 100 $ correspond au sommet cyclique de l'année 2021 ;
  • Sur le plan fondamental, la réserve de cash mise en place permet à Strategy d'honorer sa dette même si le cours du bitcoin évolue sous son prix moyen d'acquisition pendant 2 ans. Par conséquent, Strategy peut encaisser la durée du bear market de Bitcoin qui, selon la moyenne du passé, devrait trouver son terme au second semestre de cette année 2026.

En partant donc du principe que Strategy ne vendra pas ses BTC et en acceptant le fait que les signaux techniques de l'action Strategy sont en avance sur ceux du BTC, alors l'action Strategy devrait pouvoir marquer un creux de bear market avant le BTC même si le prix spot du BTC passe quelques mois sous le prix moyen d'acquisition de bitcoin par Strategy, prix moyen actuellement à 75000 dollars.

C'est ici qu'arrivent les enseignements des graphiques de moyen/long terme de l'action Strategy, c'est-à-dire les horizons de temps en données mensuelles et hebdomadaires.

La zone de support majeur se trouve entre 75 $ et 130 $ et l'ancien sommet cyclique est à 103 $. C'est dans cet intervalle de prix que Strategy pourrait marquer un creux cette année ; notons qu'il y a déjà une divergence haussière sur le RSI en données hebdomadaires. Mais attention, le marché a probablement besoin de construire une base d'accumulation de quelques semaines avant d'envisager un renversement haussier majeur.

En conclusion, et selon les moyennes observées des bear market du passé de Strategy et du BTC, la zone de prix 75 $/120 $ peut être envisagée en zone de DCA intéressante avant que la tendance haussière de fond ne reprenne avec le prochain cycle haussier du BTC dont le bottom du bear market cyclique est attendu dans le courant de l'année.

Le graphique ci-dessous expose les bougies japonaises en données hebdomadaires de l'action Strategy 👇

Cours Action Strategy MSTR

author profile picture

Vincent Ganne est un expert reconnu de l'analyse technique avec 18 ans d'expérience. Il intervient fréquemment sur BFM Business et produit des analyses exclusives pour Cryptoast Research. Fort de sa longue expérience, Vincent offre une approche globale des marchés financiers, en tenant compte des événements macroéconomiques et en utilisant de nombreux aspects de l'analyse graphique pour prévoir les tendances du Bitcoin et d'autres cryptomonnaies à moyen et long terme. Il a également occupé le poste de Senior Market Analyst & Business Development Manager pendant 3 ans chez TradingView, renforçant ainsi sa connaissance approfondie des marchés financiers.

