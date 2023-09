Abandon d'un projet ETF Bitcoin & Ethereum - Que se passe-t-il chez Bitwise ?

Bitwise, célèbre entreprise connue pour ses fonds indiciels relatifs aux cryptomonnaies, vient de retirer une demande d'ETF déposée précédemment à la SEC. Son produit financier visait à démocratiser conjointement Bitcoin et Ethereum en proposant un indice reliant la capitalisation du BTC et de l'ETH. Ce brusque désengagement de Bitwise questionne, d'autant plus que le directeur de son unité relatif aux investissements se prononce en faveur des ETF Bitcoin spot.

Le retrait d'une demande d'ETF par Bitwise

Alors que la course aux ETF Bitcoin bat son plein, la société Bitwise enclenche la marche arrière. Selon un document officiel de la Securities and Exchange Commission (SEC), la firme spécialisée dans les indices dédiés au marché des cryptomonnaies abandonne sa demande pour un ETF Bitcoin et Ethereum.

Déposé à la SEC le 03 août dernier, cet ETF visait à créer un nouvel indice boursier, dont la valeur aurait été corrélée à la capitalisation financière du BTC et de l'ETH. Pour l'instant, aucun communiqué de l'entreprise ne justifie ce retrait et seul l'annonce de la SEC témoigne de la situation :

« L'accord n’a plus l’intention de chercher l’entrée en vigueur du fonds et aucun titre du fonds n’a été vendu, ou ne sera vendu, conformément à la modification postérieure susmentionnée de la déclaration d’enregistrement de la fiducie en vigueur. »

Un changement de position inattendu

Cette opération est surprenante à bien des égards. En effet, la société Bitwise est célèbre non seulement pour ses indices accessibles au grand public, tel que le « Bitwise 10 Crypto Index Fund » (BITW), mais aussi pour ses nombreux ETF proposés aux entreprises privées.

De même, dans une récente interview réalisée par nos confrères de Bloomberg, Matt Hougan, actuel directeur du département de l'entreprise relatif aux investissements, s'est positionné en faveur d'un lancement synchronisé des différents ETF Bitcoin spot, aujourd'hui tous dans l'attente d'une autorisation de la SEC pour être déployés :

« Je dirai, au nom des investisseurs, que la meilleure solution est probablement d'autoriser plusieurs ETF et de leur permettre de se lancer en même temps. [...] [Cela créerait] plus de concurrence, des prix plus bas, de meilleurs produits et serait probablement le plus juste pour les gestionnaires d'actifs qui ont travaillé si dur pendant 10 ans pour faire approuver un ETF Bitcoin spot. »

Quoi qu'il en soit, Bitwise continue d'être l'un des ponts reliant la finance traditionnelle et le monde des cryptomonnaies. Notons que la SEC vient tout juste de retarder l'échéance des demandes de WisdomTree, Valkyrie et Invesco pour un ETF Bitcoin spot. L'institution américaine a jusqu'au mois de mars 2024 pour se prononcer sur la question.

👉 ETF Bitcoin spot : la SEC repousse l'échéance des demandes de WisdomTree, Valkyrie et Invesco

