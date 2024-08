Une erreur qui coûte très cher… Un utilisateur d’Ethereum (ETH) s’est trompé lors d’un transfert de cryptomonnaies. Il a payé des frais de 89 000 dollars pour faire transiter 2 200 dollars en ETH. Que s’est-il passé ?

Un utilisateur d’Ethereum fait une énorme erreur sur ses frais de transaction

Lorsqu’on effectue un transfert sur Ethereum, il est possible de modifier les frais de transaction que l’on souhaite payer. En conséquence, des erreurs arrivent parfois. C’est le cas d’un utilisateur anonyme, qui a payé des frais de transaction sidérants pour une unique transaction.

Comme l’a signalé l’analyste DeFiac sur X, ce lundi 12 août une personne anonyme a ainsi effectué une transaction de 2 200 dollars d’ETH… En payant des frais à plus de 89 000 dollars :

Someone just burned ~$90k on tx fee for a simple eth transfer. pic.twitter.com/R9beCnNZv1 — DeFiac (@TheDEFIac) August 11, 2024

💡 Pour ne pas faire la même erreur – Qu’est-ce que le gas (ou gaz) sur Ethereum ?

Cette erreur survient souvent lorsque la personne qui effectue le transfert confond la case « frais » avec celle du montant à envoyer. Cela peut aussi arriver si elle confond les montants exprimés en ETH et les frais qui sont exprimés en gwei.

Une erreur volontaire pour blanchir de l’argent ?

On ne sait pas ce qui a conduit l’utilisateur anonyme à payer des frais de transaction si démesurés, mais il est probable qu’il s’en morde les doigts… À moins qu’il ne s’agisse pas d’une erreur.

Il est en effet possible de « blanchir » des cryptomonnaies en utilisant ce mécanisme. La manœuvre est cependant complexe. Elle nécessite de savoir quel validateur va enregistrer la transaction, ainsi que le bloc dans lequel elle sera inscrite. Cela permet de récupérer des ETH « propres » puisque issus du système de validation d’Ethereum.

👉 Dans l’actualité également – Les ETF Ethereum spot surperforment les ETF Bitcoin spot depuis une semaine

On ne saura probablement jamais si l’erreur était volontaire où non, mais cela montre une fois de plus la nécessité d’être particulièrement prudent lorsqu’on effectue des transferts en ETH ou en cryptomonnaies de manière générale. Il est toujours conseillé de vérifier à la fois les montants en jeu et l’adresse de destination afin d’éviter de perdre des fonds.

Source : DefiAC via X

