620 000 bitcoins créés par erreur ? Quand des universitaires se trompent (encore) sur des principes de base

Dans une tribune parue sur Les Echos, 2 universitaires prétendent que l'erreur d'une plateforme de cryptomonnaie a créé 620 000 bitcoins. Que s'est-il réellement passé ?

Quand une tribune des Echos avance des propos fallacieux sur Bitcoin (BTC)

Lorsqu’il est question de Bitcoin (BTC) dans les médias traditionnels, les erreurs (par dessein ou par ignorance) sont légion, mais certains sont plus coutumiers du fait que d’autres.

Un nouvel exemple nous a été donné mardi par Les Echos, à travers une tribune des universitaires Charles Cuvelliez et Jean-Jacques Quisquater, qui, espérons-le pour leurs étudiants, travaillent mieux leurs cours que leur dernier article sur la bourde monumentale de Bithumb.

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Début février, la plateforme sud-coréenne de cryptomonnaies Bithumb a effectivement commis une bévue, en créditant 620 000 bitcoins à ses clients au lieu de 620 000 wons. Au moment des faits, cela correspondait à un cadeau de 40 milliards de dollars, au lieu de 428 dollars normalement.

Bien entendu, les heureux clients ont saisi l’occasion, s’empressant de vendre ce cadeau, conduisant à une chute de 17 % du cours du BTC. Toutefois, la plateforme s’est empressée de geler les comptes concernés, non sans que 1 786 bitcoins soient tout de même vendus.

Aujourd’hui, 99,7 % des fonds versés par erreur ont été récupérés et la plateforme fait désormais l’objet d’une enquête de la part du Service de surveillance financière de la Corée du Sud. Cependant, il n’en fallait pas moins à Charles Cuvelliez et Jean-Jacques Quisquater pour avancer que 620 000 bitcoins avaient été créés :

On nous avait dit que la planche à bitcoin n'existe pas, qu'un bitcoin reste un bitcoin, pour toujours, une fois créé « légalement » par l'algorithme de Satoshi. C'est pourtant l'inverse qui s'est passé avec la plateforme Bithumb en Corée. À la suite d'une erreur humaine, 620 000 bitcoins (soit 34 milliards d'euros) ont été créés à partir de rien et distribués à 249 clients dans le cadre d'un programme de fidélité.

Si l'article dans son ensemble différencie tant bien que mal le registre interne de Bithumb de la véritable blockchain Bitcoin, la tournure de phrase utilisée ici est tout bonnement fallacieuse. Plus loin, les 2 intéressés reconnaissent effectivement que le protocole « aurait joué le rôle de contrôle externe en voyant tout à coup une tentative d'imposer 620 000 bitcoins supplémentaires », si un retrait de ces derniers avait été tenté depuis la plateforme.

En effet, là est toute la nuance : n'importe quelle plateforme pourrait bien « créer » de manière factice des milliards et des milliards de bitcoins dans ses propres registres, que ces chiffres n'auraient absolument aucune valeur en dehors des registres internes de ladite plateforme, lesquels n'ayant pas de poids sur la blockchain Bitcoin.

D'ailleurs, soulignons que la baisse causée par la vente des 1 786 BTC a presque été totalement rattrapée le lendemain :

Cours du BTC en données quotidiennes

Soit dit en passant, Bithumb ne possédait que 42 000 véritables bitcoins au moment des faits. Dans un scénario catastrophe où aucune mesure n'aurait été prise par l'entreprise, l'hémorragie se serait donc limitée à ce montant.

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Au bout du compte, aucun bitcoin supplémentaire n'a été créé dans cette affaire. Contrairement aux banques centrales, Bitcoin n'a toujours pas inventé de planche à billets et l'offre maximale de BTC est toujours fixée à 21 millions d'unités, un peu plus de 20 millions ayant déjà été créées aujourd'hui.

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Sources : Les Echos, Reuters, TradingView

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