50 M$ en HYPE d’Hyperliquid : cette société cotée au Nasdaq annonce une trésorerie crypto inédite

Cette semaine, la société Eyenovia, cotée au Nasdaq, a fait une annonce inédite en dévoilant ses projets de création d’une trésorerie en tokens HYPE d’Hyperliquid.

Au total, l’entreprise entend réunir plus de 1 million de HYPE, pour constituer une réserve d’environ 50 millions de dollars. L’objectif affirmé est de faire d’Eyenovia l’un des premiers validateurs sur la blockchain qui héberge la désormais célèbre plateforme de trading de perpertuels crypto.

Avec 1 million de tokens, cela positionnerait l’entreprise à la 23ᵉ position, juste derrière Meria :

Classement des validateurs sur Hyperliquid par quantité de tokens stakés

Pour financer cette opération, l’entreprise va émettre 15,4 millions de dollars d’actions convertibles sans droit de vote, à un prix de conversion à 3,25 dollars par action. En outre, 30,8 millions de parts seront émises sous forme de warrants, à un prix d’exercice à 3,25 dollars par actions également. Si la totalité des droits de conversion est exercée, cela pourrait rapporter jusqu’à 150 millions de dollars à Eyenovia.

Pour Hyunsu Jung, nommé pour l’occasion au conseil d’administration et au poste de directeur des investissements, le choix du token HYPE dans cette trésorerie se justifie par les forts développements de l’écosystème Hyperliquid :

Je suis honoré et ravi de rejoindre l’équipe d’Eyenovia pour contribuer à la direction de cette stratégie pionnière de trésorerie en cryptomonnaies, construite autour de ce que nous considérons comme l’actif numérique le plus robuste, HYPE. Nous considérons Hyperliquid comme l’une des blockchains à la croissance la plus rapide et à la génération de revenus la plus élevée au monde.