2,2 milliards de dollars en crypto dérobés par les hackers nord-coréens en 2025 : Récap de la nuit du 8 au 9 janvier 2026

Les hackers nord-coréens signent une année record en vols crypto, tandis que Donald Trump multiplie les annonces économiques et pro-crypto. Le marché observe aussi une dynamique contrastée sur les ETF et des signaux forts d’adoption mondiale.

Les hackers nord-coréens franchissent un nouveau cap

Les hackers nord-coréens ont volé 2,02 milliards de dollars en cryptomonnaies en 2025, soit une hausse de 51 % sur un an, portant leur total historique à 6,75 milliards de dollars. Cette activité continue du groupe Lazarus illustre une menace persistante pour la sécurité de l’industrie crypto.

Cathie Wood parie sur Bitcoin et Trump

Cathie Wood (Ark Invest) estime que Donald Trump fera tout pour faire adopter la règle « de minimis » et acheter 1 million de BTC pour constituer une réserve stratégique américaine. Pour elle, le président considère la crypto comme une voie vers l’avenir.

Trump active le levier économique

Donald Trump a ordonné l’achat de 200 milliards de dollars d’obligations hypothécaires afin de faire baisser les taux des prêts immobiliers. Cette initiative vise à rendre le crédit immobilier plus accessible, tandis que d’autres mesures, notamment concernant le Groenland, continuent d’être discutées. Elle s’inscrit dans un contexte plus large où son administration multiplie les actions économiques liées à la politique monétaire et à l’expansion financière américaine.

Vitalik précise la vision d’Ethereum

Vitalik Buterin a réaffirmé que sa vision pour Ethereum s’inspire de modèles comme Linux et BitTorrent, mettant en avant une infrastructure ouverte et décentralisée, fiable et extensible à l’échelle mondiale.

Les stablecoins atteignent un record colossal

Le volume des transactions en stablecoins a battu un record en 2025, dépassant 33 000 milliards de dollars. Malgré un cadre réglementaire restrictif du GENIUS Act, les stablecoins consolident leur rôle central dans les paiements, avec une capitalisation de 310 milliards de dollars.

Binance franchit les 300 millions d’utilisateurs

Binance a dépassé les 300 millions d’utilisateurs enregistrés et affiche un volume de trading cumulé de 145 000 milliards de dollars. L’exchange détient également 162,8 milliards de dollars en soldes vérifiés et a distribué 1,2 milliard de dollars en récompenses.

Wall Street avance sur la législation crypto

Selon Decrypt, Wall Street et plusieurs dirigeants du secteur crypto ont affirmé avoir réalisé des progrès sur le projet de loi crypto lors d’une réunion privée. BlackRock pousse également l’adoption avec une demande d’ETF Ethereum spot avec staking, tandis que la tokenisation et les cadres réglementaires progressent à un rythme soutenu dans le monde.

Zcash relance avec cashZ

Après une vague de démissions, l’équipe d’Electric Coin Companyqui développe la crypto Zcash, a annoncé le lancement de cashZ, un nouveau portefeuille basé sur le code de Zashi.

