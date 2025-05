1,50 euro le litre : les prix des carburants pourraient à nouveau chuter nettement

Ce week-end, 8 des pays membres de l’OPEP+ ont annoncé une forte hausse de la production de pétrole pour le mois de juin. L’Arabie saoudite et la Russie ont notamment réaffirmé leur souhait d’accélérer la cadence. Conséquence directe de ceci, les prix des carburants devraient à nouveau chuter nettement dans les semaines à venir.

Si les prix des carburants ne baisseront pas autant que ceux du baril de brut, les consommateurs devraient quand même voir une différence à la pompe. On estime que la barre des 1,50 euro le litre en moyenne sera franchie dans les prochaines semaines.

Par ailleurs, cette baisse pourrait durer. La stratégie de l’OPEP+ s’inscrit sur le moyen terme et les tensions économiques qui avaient aussi contribué à la baisse des prix du pétrole semblent s’installer dans la durée. En résumé : les signaux sont plutôt au vert pour voir une baisse durable du prix du carburant – même si de nouveaux événements pourraient bien sûr changer cette prévision.

Le baril de Bent est passé sous la barre symbolique des 60 dollars ce lundi, alors que le WTI américain a touché 56 dollars. Pour comparaison, il atteignait encore 80 dollars le 15 janvier dernier.

