1,4 million de dollars de NFT dérobés : Comment éviter ces nouvelles attaques de phishing ?

Ce mercredi 25 janvier, le célèbre Kevin Rose a annoncé avoir été victime d'une attaque de phishing, ayant entraîné la perte de 1,4 million de dollars en tokens non fongibles (NFT).

Avec plus de 1,6 million de followers sur Twitter, il est connu pour être à la tête du podcast Proof, de la collection de NFT Moonbirds et du fonds de capital-risque True Ventures. Il a rapidement réagi sur Twitter :

I was just hacked, stay tuned for details - please avoid buying any squiggles until we get them flagged (just lost 25) + a few other NFTs (an autoglyph) ...

Comme en témoigne l'historique de son portefeuille sur OpenSea, la victime aurait perdu 40 NFTs de diverses collections telles que Autoglyph, Cool Cats ou encore OnChainMonkey. Les tokens ont été envoyés directement sur le portefeuille de l'attaquant et mis en vente sur la plateforme.

Grâce à son influence, Kevin Rose a pu obtenir de l'aide de la part de l'équipe d'OpenSea, qui a gelé les NFTs concernés et empêchés qu'ils soient vendus sur sa marketplace. Toutefois, ils sont encore vendables sur les autres plateformes telles que LooksRare ou Rarible.

Plusieurs experts, à l'image des français de chez Nefture Security, se sont penchés sur la situation et ont déclaré que cette attaque était de type « Seaport Signature ». Le contexte de cette signature n'a pas été donné, mais il est clair que le site était malintentionné et construit uniquement pour attirer des victimes. Voyons ensemble à quoi cela correspond et comment vous pouvez essayer de vous en prémunir ?

Concrètement, ce type d'attaque permet à un arnaqueur de faire croire à sa victime qu'il est en train de signer une transaction d'approbation classique, alors qu'en réalité il délivre le droit de lister un NFT sur la marketplace OpenSea. Voici un exemple de signature, présenté par Nefture dans son thread explicatif de l'affaire Kevin Rose :

🔹SeaPort's intricate signature structure makes it possible for a scammer to trick an inexperienced user into signing a malicious listing on @opensea through a phishing website.

Signing it leads to your wallet being drained

How it works👇 pic.twitter.com/y1i2dKN4fW

— Nefture Security - First private beta batch LIVE (@Nefture) January 25, 2023