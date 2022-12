Yuga Labs : un cadre d’Activision Blizzard deviendra le nouveau PDG

Yuga Labs, le célèbre studio NFT à l’origine du Bored Ape Yatch Club, a recruté Daniel Alegre, le directeur d’exploitation d’Activision Blizzard. Celui-ci prendra son nouveau poste au cours du prochain semestre pour permettre à l’entreprise de continuer sa forte croissance.

Yuga Labs recrute un nouveau PDG

Yuga Labs, l’un des studios de tokens non fongibles (NFT) les plus prolifiques, à l’origine de la collection Bored Ape Yatch Club (BAYC) et propriétaire des CryptoPunks, va voir un nouveau PDG arriver à sa tête. Il s’agit de Daniel Alegre, qui prendra la poste au premier semestre 2023.

L’intéressé dispose d’un CV bien garni, étant donné qu’il arrive tout droit d’Activision Blizzard où il est directeur d’exploitation depuis plus de deux ans. Ce célèbre studio de jeux vidéo est notamment connu pour être à la tête de franchises à la renommée mondiale telles que Call of Duty, Overwatch ou encore World of Warcraft. Daniel Alegre a ainsi annoncé qu’il quitterait son post actuel à la fin du prochain trimestre :

Some personal news, I have made the decision to leave my role as President and Chief Operating Officer of Activision Blizzard at the end of Q1 next year to pursue a new opportunity. — Daniel Alegre (@dalegre) December 16, 2022

Par ailleurs, le futur PDG de Yuga Labs a également passé 16 ans chez Google, où il a occupé différents postes de direction.

Il a aussi annoncé être le nouveau propriétaire du Mutant Ape Yatch Club (MAYC) numéro 3850, sans qu’il ait été précisé si cela était un cadeau de bienvenue ou un achat de sa poche. L’adresse concernée ne comporte que deux mouvements :

Un approvisionnement depuis Coinbase ;

Puis l’achat du MAYC à son ancien propriétaire pour 16 ETH.

De grandes ambitions et une croissance folle

Nicole Muniz, l’actuelle PDG de l’entreprise, restera au sein de la société en tant qu’associée, et occupera un poste de conseillère stratégique.

Yuga Labs a aujourd’hui moins de deux ans, pourtant le studio lancé par Greg Solano et Wylie Aronov connaît une croissance folle. Cela se traduit notamment par un accaparement du podium des plus grosses collections de NFT avec, dans l’ordre :

Bored Ape Yatch Club ;

CryptoPunks ;

Mutant Ape Yatch Club.

C’est dans le but de continuer sur cette lancée que l’équipe fondatrice a voulu placer quelqu’un de fortement qualifié à sa tête. C’est ce qu’explique Greg Solano, en évoquant notamment les ambitions de son metaverse Otherside :

« En ce qui concerne le metaverse, nous sommes en concurrence avec des géants. Afin de propulser Otherside et nos autres projets ambitieux vers de nouveaux sommets, nous savions depuis longtemps que nous voulions faire appel à quelqu’un ayant fait ses preuves dans la construction au plus haut niveau possible. Sachant cela, Nicole, Wylie et moi sommes partis à la recherche du bon candidat. »

Si les métavers ont grandement fait parler d’eux en l’espace d’un an, tout est encore à construire. Il reste donc à savoir si Yuga Labs restera un acteur de premier plan ou non, dans cette industrie en plan développement.

Source : Yuga Labs, Etherscan

