Le XRP de Ripple dépasse à nouveau 1 dollar après 85 % de hausse en 7 jours

En une semaine à peine, le XRP de Ripple a gagné plus de 85 %, lui faisant franchir 1 dollar à nouveau et passer devant le DOGE. Qu'est-ce qui explique cette hausse ?

Ripple voit le prix de son token XRP exploser à la hausse

En tout juste une semaine, le token XRP de Ripple est parvenu à dépasser de nouveau le seuil symbolique de 1 dollar, après avoir progressé de plus de 85 %. Lors de l'écriture de ces lignes, l'actif s'échange à 1,03 dollar, en hausse de 13,78 % sur 24 heures, après avoir brièvement dépassé 1,26 dollar durant la journée de samedi :

Cours du XRP en données quotidiennes

Ainsi, la capitalisation du XRP, valorisée à 59 milliards de dollars, a pu repasser devant celle du DOGE, s'élevant à 51,35 milliards de dollars.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette hausse. En premier lieu, il y a bien évidemment la victoire de Donald Trump, dont les promesses d'une régulation favorable ont profité à l'ensemble des cryptomonnaies. Mais surtout, c'est la perspective d'une démission prochaine de Gary Gensler qui a ravivé l'optimisme autour de l'actif.

En effet, rappelons que la Securities and Exchange Commission (SEC) et Ripple se livrent un bras de fer juridique depuis maintenant 4 ans, et que la Commission a fait appel le mois dernier d'une décision de justice, pour tenter d'obtenir plus que les 125 millions de dollars d'amende infligés à l'entreprise.

Avec le changement de hiérarchie à venir au sein de l'agence fédérale, cela pourrait alors hypothétiquement être synonyme d'un abandon des sanctions. Pourtant, l'ironie de l'histoire veut que ce ne soit pas Gary Gensler qui a initié les poursuites contre Ripple, mais bien Jay Clayton, le 22 décembre 2020, soit la veille de sa démission. À l'époque, l'intéressé avait été nommé à la tête de la SEC par Donald Trump lors de son premier mandat, et ce dernier lui a désormais accordé le poste de procureur fédéral du district sud de New York.

Malgré sa hausse récente, le XRP reste encore très loin de son plus haut historique à 3,4 dollars, atteint le 7 janvier 2018. Avec la perspective d'une issue du conflit, il sera intéressant de voir de quelle manière se comporte l'actif durant les prochains mois.

