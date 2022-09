Warner Music s'associe à OpenSea pour créer des communautés de fans

S’il fallait une preuve de plus que le Web3 a des airs de raz-de-marée, en voici une. Le géant Warner Music s’est associé à OpenSea. Son but ? Amener l’écosystème des tokens non fongibles (NFTs) à ses artistes.

