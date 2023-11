Bitcoin : Wallet of Satoshi quitte les États-Unis – Une régulation trop stricte ?

Ce matin, la société australienne Wallet of Satoshi a annoncé son retrait de l'App Store d'Apple et du Google Play Store pour les résidents des États-Unis.

Reconnu mondialement, le Wallet of Satoshi est un portefeuille dédié à 100 % au Lightning Network et figure parmi les plus populaires à l'échelle internationale. Il a joué un rôle clé dans l'adoption de Bitcoin comme moyen de paiement, y compris pour les populations les plus pauvres du globe.

To our valued Wallet of Satoshi community in the United States of America,

We've dedicated ourselves to providing the best Bitcoin experience with Wallet of Satoshi, being at the forefront of Lightning usability and adoption. However, we've made the difficult decision to remove…

