Vitalik Buterin expose 4 manières dont l'IA pourrait fonctionner en synergie avec la blockchain

Dans un article de blog visant à explorer les liens entre l'intelligence artificielle (IA) et la blockchain, Vitalik Buterin propose 4 exemples d'applications liant les 2 technologies. Il explique comment la décentralisation de la blockchain peut contrer l'opacité de l'IA et comment ces 2 domaines peuvent collaborer efficacement.

Les réflexions de Vitalike Buterin sur l'IA et la blockchain

Dans un article de blog publié le mardi 30 janvier 2024, Vitalik Buterin apporte des réponses aux questions qui lui ont été posées concernant l'usage potentiel de l'intelligence artificielle (IA) dans la blockchain.

Vitalik souligne que l'IA et les cryptomonnaies, constituant les 2 principales tendances technologiques de ces 10 dernières années, doivent être connectées d'une manière ou d'une autre. Il ajoute :

« Il est facile de trouver des synergies à un niveau superficiel : la décentralisation des cryptomonnaies peut équilibrer la centralisation de l'IA, l'IA est opaque et les cryptomonnaies apportent de la transparence, l'IA a besoin de données et les blockchains sont efficaces pour stocker et suivre les données. »

Vitalik Buterin mentionne que, grâce aux innovations récentes dans l'univers des cryptomonnaies telles que les preuves à divulgation nulle de connaissance (ZKP), certaines applications de l'IA pourraient être pertinentes sur la blockchain. Voici les 4 exemples qu'il avance :

Une IA active sur les protocoles , capable d'adopter des stratégies de trading optimisées, d'arbitrage et de maximisation de la valeur extraite par les validateurs (MEV) ;

, capable d'adopter des stratégies de trading optimisées, d'arbitrage et de maximisation de la valeur extraite par les validateurs (MEV) ; Une IA faisant office d'assistant , veillant à ce que les utilisateurs ne signent pas de transactions frauduleuses ;

, veillant à ce que les utilisateurs ne signent pas de transactions frauduleuses ; Une IA agissant comme un juge impartial dans la gouvernance d'un protocole et des DAO ;

dans la gouvernance d'un protocole et des DAO ; Une IA spécifiquement conçue pour fonctionner sur une blockchain.

Plus loin dans sa publication, Vitalik détaille ces 4 exemples qui, selon lui, permettraient de lier blockchain et intelligence artificielle.

Les 4 applications de l'IA envisagées par Vitalik

L'IA en tant que robot de trading

L'utilisation de robots pour optimiser les stratégies d'investissement est une pratique courante depuis plusieurs années. L'intégration d'une IA pourrait rendre ces stratégies plus efficaces et plus rentables.

Vitalik Buterin souligne que les IA, « capables de travailler pour 1 dollar de l'heure (sic) » et dotées de plus de connaissances qu'une encyclopédie, pourraient adopter des stratégies intelligentes sans être influencées par la peur de manquer une opportunité (FOMO).

L'IA comme assistant

L'intégration d'une IA spécialisée dans les outils et protocoles décentralisés pourrait significativement améliorer l'expérience utilisateur.

Ces IA seraient capables d'assister aussi bien les débutants que les utilisateurs expérimentés en identifiant les risques, en répondant aux interrogations ainsi qu'en fournissant des conseils pour optimiser les actions entreprises sur la blockchain.

Les IA pourraient orienter les utilisateurs vers des plateformes fiables, alerter sur des dangers ou même réaliser un échange à partir d'une demande écrite ou orale.

L'IA pour participer à la gouvernance d'une DAO

Vitalik Buterin aborde une idée fréquemment évoquée dans le domaine des cryptomonnaies : intégrer une IA à la gouvernance d'un protocole ou d'une DAO pour jouer le rôle de juge impartial.

Bien que cette idée soit prometteuse, il reconnaît qu'elle est techniquement complexe à mettre en œuvre et pourrait créer une surcharge de la blockchain ainsi que de nouvelles vulnérabilités.

L'IA décentralisée grâce aux blockchains

Selon Vitalik, les IA pourraient bénéficier de la décentralisation et de la transparence des blockchains, ce qui s'oppose aux intelligences artificielles gérées par des entités centralisées qu'il décrit comme des « boîtes noires ». Selon lui, une intelligence artificielle transparente et décentralisée serait plus fiable.

Source : site de Vitalik Buterin

