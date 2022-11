Visa rompt son programme de carte bancaire avec FTX

Un mois après avoir signé un partenariat avec FTX, le géant des paiements Visa revient sur sa position en rompant son contrat. La récente chute du groupe, anciennement dirigé par Sam Bankman-Fried, force Visa à arrêter toute collaboration avec FTX.

Fin des cartes bancaires entre Visa et FTX

En octobre dernier, le géant des paiements Visa annonçait un partenariat de grande ampleur avec FTX.

Cependant, un mois plus tard, le mastodonte des cryptomonnaies n'est plus qu'un lointain souvenir : entre retraits bloqués, fonds volés et gestion douteuse des actifs de ses clients, les marques se désengagent progressivement de leurs accords avec FTX.

Dans ce contexte, Visa suit la tendance et met fin à sa collaboration avec FTX. Le porte-parole de Visa s'est notamment exprimé auprès de Reuters :

« La situation avec FTX est malheureuse et nous suivons de près son évolution. [...] Nous avons mis fin à nos accords mondiaux avec FTX, et leur programme de carte de débit américaine est en cours de liquidation par leur émetteur. »

À l'origine, l'accord devait étendre la carte de l'exchange FTX à une quarantaine de pays dans le monde, avec un déploiement prévu en Europe avant 2023.En 2022, les partenariats entre émetteurs de cartes de paiement et entreprises du Web3 se sont multipliés.

Il y a quelques semaines, Visa a déposé plusieurs demandes d'enregistrement de marques concernant notamment une marketplace de NFT et un exchange de cryptomonnaie.

De son côté, son principal concurrent Mastercard travaille avec l'exchange Binance pour permettre l'utilisation de la crypto-carte Binance auprès de plus de 90 millions de commerçants à travers le monde.

Pour Visa, la chute de FTX reste difficile à digérer : malgré son accord avec Crypto.com, son concurrent Mastercard garde une longueur d’avance avec Binance et ses millions de clients.

