Virtu Financial, une des plus grandes entreprises de Wall Street, recrute un trader de cryptomonnaies

La Bourse de Wall Street continue de montrer son appétence pour le marché des cryptomonnaies. Virtu Financial, l'une des plus importantes sociétés du NYSE, recrute un trader en cryptomonnaies. Le mois dernier, la société semblait vouloir créer une place de marché pour les cryptomonnaies dédiée aux institutionnels en collaboration avec Citadel Securities.

Virtu Financial veut enrôler un trader de cryptomonnaies

Virtu Financial, l'une des plus grandes sociétés de portefeuille (holding) de la Bourse de Wall Street, a récemment mis en ligne une annonce d'embauche pour un trader en cryptomonnaies.

Selon l'offre d'emploi, le poste est à pourvoir le week-end, et le candidat recherché doit présenter certaines qualités telles qu'une disponibilité « atypique », propre au marché des cryptomonnaies :

« Notre candidat idéal est fiable, digne de confiance et a la confiance nécessaire pour superviser notre activité de trading pendant des heures de travail atypiques. [...] Nos traders deviennent non seulement des experts de la technologie de trading et de son interaction avec le marché, mais ils jouent également un rôle crucial dans l'évolution de la microstructure du marché et des forces motrices de la liquidité. »

De plus, Virtu Financial exige une expérience préalable dans le milieu financier institutionnel, de l'expérience dans certains langages de programmation (notamment Python), ainsi qu'une capacité à optimiser les stratégies de performances de l'entreprise.

L'intérêt de Virtu Financial pour les cryptomonnaies n'est toutefois pas nouveau. Déjà considéré comme l'un des plus importants teneurs de marché au monde, bénéficiant notamment d'une présence dans plus de 200 pays, la société a intensifié ses efforts d'embauche dans le milieu des cryptomonnaies depuis le début d'année.

Les postes de trader en cryptomonnaies fleurissent naturellement au sein des plus importantes bourses mondiales, énième preuve de l'intérêt des institutionnels pour ce marché.

👉 Comment acheter du Bitcoin en 2022 ? Faites-vous guider étape par étape

Commandez notre livre publié aux éditions Larousse 👆

Les institutionnels veulent leur propre place de marché

Le mois dernier, nous apprenions que Virtu Financial allait collaborer avec Citadel Securities, une des branches de Citadel, l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde, afin de développer un « écosystème de trading de cryptomonnaies » notamment avec l'appui des sociétés de capital-risque Sequoia Capital et Paradigm.

Selon une source proche, la structure actuelle du marché des cryptomonnaies empêcherait une adoption plus large d'un grand nombre d'investisseurs, et il s'agirait précisément du problème que souhaiterait résoudre le consortium. In fine, le projet devrait constituer davantage une place de marché qu'un exchange à proprement parler, en s'axant sur la sécurité via un apport important de liquidités :

« Cette place de marché est destinée à créer un accès plus efficace à des pools de liquidités pour les actifs numériques. Ainsi, un groupe de leaders de l'industrie travaille en étroite collaboration pour faciliter le commerce sûr, propre, conforme et sécurisé des actifs numériques. »

Lors d'une conférence le mois dernier, Douglas Cifu, le PDG de Virtu, avait déclaré que la demande en offres de cryptomonnaies auprès des institutionnels connaissait une croissance importante.

Il avait alors précisé qu'il n'avait pas d'avis particulier sur le marché des cryptomonnaies, si ce n'est qu'il souhaitait bâtir un écosystème approprié pour les institutionnels, notamment à cause d'un « manque de confiance » envers les entreprises proposant actuellement ce type d'actifs.

👉 À lire également : Taxation du staking et de la DeFi - Le gouvernement britannique demande l’avis des investisseurs

Source : LinkedIn

binance 10% de réduction sur vos frais avec le code SVULQ98B 🔥

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque dimanche 👌 Et c'est tout. Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens. Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.