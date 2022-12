L'Union européenne progresse avec sa première tokenisation de MNBC

La Banque européenne d'investissement (BEI) s'est associée avec la Banque de France et la Banque centrale du Luxembourg afin de tokeniser une MNBC et l'utiliser dans le cadre d'une transaction. Cette dernière a été réalisée en partenariat avec la Société Générale et Goldman Sachs qui ont agi en tant que dépositaires et teneurs de compte.