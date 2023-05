Un tweet d’Elon Musk fait grimper le volume de la collection NFT Milady Maker de 1 800 %

Mercredi après-midi, un tweet d’Elon Musk a eu pour effet d’attirer l’attention des investisseurs vers la collection de NFT Milady Maker. Celle-ci voit son volume augmenter de plus de 1 800 % sur les dernières 24 heures.

Les NFT Milady Maker sont en effervescence après d’un tweet d’Elon Musk

Hier après-midi, Elon Musk a publié un tweet en apparence anodin, qui a eu pour effet de faire exploser les volumes à la hausse de la collection de tokens non fongibles (NFT) Milady Maker. En effet, le tweet est composé d’une illustration tirée de ladite collection, avec la mention « There is no meme, I love you ». Il n’en fallait donc pas plus pour que le marché s’emballe.

Ainsi, lors de la rédaction de ces lignes, les principales statistiques étaient les suivantes sur les dernières 24 heures :

8 181 ETH de volume, soit une hausse de 1809 % ;

1 537 ventes, soit une hausse de 1 192 % ;

Un floor price en hausse de 29 % à 4,9 ETH.

Dans les faits, le fond de la pensée d’Elon Musk n’est pas clair, étant donné que de son côté, il n’a donné aucune information supplémentaire. Ainsi, il pourrait tout aussi bien ne posséder aucun NFT Milady Maker, et avoir seulement publié un meme comme il en publie plusieurs par jour.

Quoi qu’il en soit, le marché semble y avoir vu là un signal. Le profil Twitter de la collection a également retweeté la publication, et Kraken en a même profité pour s’accorder un instant de promotion :

Un shitcoin profite de la hausse

Après le tweet d’Elon Musk, il n’a pas fallu longtemps pour qu’un shitcoin soit créé afin de profiter de la situation pour générer du profit. Ce token répond au nom de Milady Meme Coin, et affiche une hausse de plus de 12 000 %, se hissant à la 293e place sur CoinGecko :

Le shitcoin Milady Meme Coin sur CoinGecko

Comme souvent après une sortie d’une personne populaire comme Elon Musk ou de n’importe quel buzz, certains misent sur la situation pour créer un token, dont l’unique but est de capitaliser sur l’espérance de gain d’investisseurs crédules.

Après le PEPE ces dernières semaines, ainsi que les Ordinals sur Bitcoin (BTC), une part de la communauté semble donc à l’affût du prochain memecoin susceptible d’exploser à la hausse. Ce sont là des comportements à risque, rappelant les excès du précédent bull market et devant interroger sur la pérennité de tels mouvements.

👉 Dans l’actualité également — Binance lance « Capital Connect », sa plateforme pour relier les VIP aux gestionnaires de fonds crypto

Sources : Image : Duncan Hull via Wikimedia Commons (CC-BY-SA-3.0), OpenSea, CoinGecko

