Transition MiCA : Bybit EU renforce son positionnement en Europe à l’approche de l'échéance

Alors qu'arrive l'échéance finale des périodes de transition liées à MiCA, Bybit EU lance sa campagne « Move Your Funds, Get Rewarded » (« Transférez vos fonds, soyez récompensé »), un programme promotionnel à durée limitée destiné à accueillir de nouveaux utilisateurs sur une plateforme agréée MiCA en Autriche. L'offre comprend notamment un bonus de bienvenue jusqu'à 100 € dont 50 € lors d'un premier dépôt de 100 € (en euros ou son équivalent en crypto), un cashback annualisé allant jusqu'à 10 % (au prorata) sur les dépôts en crypto-monnaies en devant VIP, des avantages exclusifs liés à la Bybit Card et bien plus encore.

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec Bybit EU (en savoir plus)

Jusqu'à 100 € en Bitcoin et des bonus exclusifs avec Bybit EU

La mise en œuvre de MiCA constitue l'une des évolutions réglementaires les plus importantes de l'histoire du secteur européen des cryptomonnaies.

Elle instaure un cadre harmonisé pour les services sur crypto-actifs dans l'ensemble de l'Espace économique européen (EEE). À mesure que la période de transition touche à sa fin, les prestataires de services sur crypto-actifs (CASP) non autorisés devraient finaliser leurs processus de retrait progressif conformément aux orientations de l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA), accélérant ainsi la transition du marché vers des plateformes réglementées et alignées sur les exigences locales.

Le marché européen des cryptomonnaies entre dans une nouvelle phase, caractérisée par une plus grande transparence, une meilleure résilience opérationnelle et davantage de clarté réglementaire. À mesure que le secteur gagne en maturité, les utilisateurs recherchent des plateformes conçues pour évoluer dans ce nouveau cadre européen et qui récompensent ceux qui choisissent de franchir le pas.

Bybit EU GmbH opère sous une licence MiCA délivrée par l'Autorité autrichienne des marchés financiers (FMA) et est basée à Vienne. L'entreprise dessert les utilisateurs de l'ensemble de l'EEE, à l'exception de Malte.

La campagne « Move Your Funds, Get Rewarded » se déroule du 19 juin 2026 au 30 septembre 2026. Elle est exclusivement ouverte aux nouveaux utilisateurs n'ayant jamais détenu de compte Bybit EU et résidant dans l'Espace économique européen (hors Malte).

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Les participants éligibles peuvent bénéficier des avantages suivants :

Offre de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs : les nouveaux utilisateurs français peuvent bénéficier d'un bonus de bienvenue de 50 € en Bitcoin après un premier dépôt de 100 €, ainsi que d'une offre de bienvenue liée à la Bybit Card comprenant jusqu'à 120 € de bonus et 100 % de remboursement sur certains abonnements éligibles (Netflix, Spotify et ChatGPT) durant le premier mois, dans la limite de 50 € ;

les nouveaux utilisateurs français peuvent bénéficier d'un bonus de bienvenue de 50 € en Bitcoin après un premier dépôt de 100 €, ainsi que d'une offre de bienvenue liée à la Bybit Card comprenant jusqu'à 120 € de bonus et 100 % de remboursement sur certains abonnements éligibles (Netflix, Spotify et ChatGPT) durant le premier mois, dans la limite de 50 € ; Programme de parrainage : 50 € offerts à chaque ami éligible invité sur Bybit EU ;

50 € offerts à chaque ami éligible invité sur Bybit EU ; Cashback allant jusqu'à 10 % (au prorata) sur les dépôts en cryptomonnaies : les utilisateurs VIP actuels et futurs effectuant des dépôts en cryptomonnaies avec un minimum de volume de trading sont éligibles à un taux de cashback annualisé allant jusqu'à 10 %, versé hebdomadairement et au prorata pendant 52 semaines en USDC.

Le niveau de cashback dépend du solde en crypto maintenu pendant la période de la campagne (du 1er juin au 30 septembre 2026). Plus votre volume de trading augmente, plus votre niveau VIP progresse. Cela vous permet de bénéficier d'un plafond de dépôt en cryptomonnaies plus élevé et donc de percevoir davantage de récompenses dans le cadre de l'offre. Le versement des récompenses se fait de manière hebdomadaire jusqu'à 50 000 USDC pendant 52 semaines.

L'Europe pose les bases d'un écosystème d'actifs numériques plus mature et plus durable. À mesure que la transition vers MiCA progresse, les utilisateurs accordent une importance croissante à la clarté, à la continuité et aux plateformes conçues dans une perspective de conformité réglementaire à long terme. Bybit EU a été créée pour accompagner cet avenir, et cette campagne reflète notre volonté de rendre cette transition avantageuse pour les utilisateurs qui choisissent de transférer leurs fonds vers une plateforme agréée. Mazurka Zeng, PDG de Bybit EU

Bybit EU souligne que la date limite du 1er juillet 2026 pour la transition MiCA constitue un tournant majeur pour le marché européen des cryptomonnaies. Elle met en évidence l'importance d'opérer sur une plateforme disposant d'une autorisation réglementaire reconnue, d'une présence locale et d'un engagement durable envers les utilisateurs européens.

Dans le cadre de sa stratégie européenne, Bybit EU poursuit l'expansion de sa présence régionale à travers des opérations axées sur la conformité, des partenariats locaux, des initiatives éducatives et un engagement à long terme auprès de l'écosystème de l'EEE.

L'entreprise entend également contribuer à une meilleure compréhension de MiCA et des implications de la transition européenne vers un environnement réglementaire plus harmonisé pour les actifs numériques.

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Les détails complets de la campagne, les critères d’éligibilité ainsi que les conditions générales sont disponibles sur cette page.

À propos de Bybit EU

Bybit EU GmbH est un prestataire autrichien de services sur crypto-actifs (PSCA) agréé en Autriche en vertu du règlement européen sur les marchés de crypto-actifs (MiCAR). Bybit EU propose ses services aux clients de l'ensemble de l'Espace Économique Européen (EEE) — à l'exception de Malte — via la plateforme bybit.eu.

Bybit EU GmbH est autorisée à fournir les services suivants :

la conservation et l'administration de crypto-actifs pour le compte de clients ;

l'échange de crypto-actifs contre des fonds ;

l'échange de crypto-actifs contre d'autres crypto-actifs ;

le placement de crypto-actifs ; et

les services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients.

Conditions Générales applicables. Ce contenu est une communication marketing conforme au Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR), réalisée par Bybit EU GmbH. Il ne constitue pas un conseil en investissement.

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