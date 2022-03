Le token CAPS de Ternoa s'offre un listing sur la plateforme Bybit

Cet article est écrit en partenariat avec Capsule Corp. (en savoir plus)

Le CAPS de Ternoa arrive sur Bybit

Ternoa est un projet d'une startup française, Capsule Corp, dont le but est de proposer une plateforme pour stocker et transmettre des données de manière sécurisée, avec un accent sur le stockage des tokens non fongibles (NFTs). Pour cela, le projet tire parti de la blockchain Polkadot et de la cryptomonnaie native du réseau Ternoa, le CAPS.

Le token CAPS de la blockchain Ternoa joue de nombreux rôles au sein de l'écosystème Ternoa. Il permet notamment de participer à la gouvernance du protocole, mais aussi de louer de l'espace de stockage décentralisé sur les réseaux de Arweave, Sia et Storj ou encore d'acheter des NFTs sur la marketplace SecretNFT, plateforme de NFT native de Ternoa.

Le consensus de la blockchain Ternoa est intitulé Nominated-Proof-Of-Stake (NPos), des nœuds validateurs verrouillent des CAPS et participent au développement à la validation des transactions. Pour ce service, ceux-ci sont rémunérés en tokens CAPS.

La blockchain de Ternoa a sa propre application, le Ternoa Wallet App qui permet de découvrir son écosystème.

Ternoa’s $CAPS is coming to @Bybit_Official! 🔸 Trading starts on March 30th, 2022 10:00 AM UTC

🔸 CAPS/USDT (ERC20 & BEP20)

🔸 Deposit now available#Bybit is an exchange having over $10B daily trading volume with over 5 million users globally. pic.twitter.com/fTWbfMNPeE — Ternoa (@Ternoa_) March 29, 2022

Depuis le 30 mars, Bybit a ajouté le token CAPS de la blockchain Ternoa à son catalogue. Pour y accéder, il suffit de se connecter sur le site de Bybit et de rechercher la paire CAPS/USDT (ERC20 ou BEP20).

Ternoa et Bybit ont également prévu une série d'évènements pour l'occasion : un programme de staking, un quizz et même une compétition « Buy to Earn » avec des récompenses à la clé. N'hésitez donc pas à suivre le compte Twitter de Ternoa pour être tenu au courant.

Si vous ne connaissez pas encore Bybit, il s'agit d'une plateforme d'échange de cryptomonnaies basée à Singapour. Cette plateforme en pleine croissance cumule plus de 5 millions d'utilisateurs et 10 milliards de dollars de volume de transaction journalier. Bybit offre des outils de trading avancés en proposant notamment des services sur les produits dérivés.

👉 Pour aller plus loin, découvrez notre présentation complète de la blockchain Ternoa

Un programme de staking du CAPS sur Bybit

Outre le listing, Bybit propose un programme de staking flexible sur le CAPS allant jusqu'à 999% d'APY.

Ce programme prenant place à partir d'aujourd'hui : du 30 mars 2022 au 28 avril 2022. Cet évènement qui dure 1 mois permet de staker un montant maximum de 4 300 CAPS par utilisateur.

Il convient de noter que ce programme de staking supportera au maximum 8 110 000 CAPS, donc si vous détenez des tokens, ne tardez pas à les déposer en vous rendant sur cette page.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Le staking flexible des tokens CAPS se déroule en 3 étapes :

Stakez vos CAPS lors de la fenêtre de staking annoncée initialement ;

Commencez à recevoir vos rendements ;

Vos gains seront déposés sur votre compte Earn quotidiennement, tant que vos CAPS continuent d'être stakés, jusqu'à la fin de la période de staking.

De plus, il est possible de déstaker vos CAPS à tout moment.

Grâce à son listing sur Bybit, considéré comme un exchange tier 1, le CAPS de la blockchain Ternoa s'offre un gain de visibilité conséquent. Par ailleurs, depuis l'annonce de son listing sur Bybit, le cours du token CAPS s'est apprécié de 65 %, en passant de près de 0,040 dollar à plus de 0,066 dollar.

Réseaux sociaux & liens utiles

