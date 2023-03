Ternoa introduit Time Guardian, l'application qui réinvente la gestion du patrimoine numérique avec les NFT

Mickael Canu, fondateur de Ternoa, est intervenu sur la scène principale de la Paris Blockchain Week pour introduire Time Guardian, l'application phare très attendue de l'écosystème Ternoa. L'application promet de transformer la vie numérique en permettant à ses utilisateurs de stocker leurs données personnelles de manière sécurisée tout au long de leur vie, avec la possibilité de les transmettre à leurs proches lorsqu'ils le désirent.

Une application pensée spécifiquement pour la gestion de son patrimoine numérique

L'application Time Guardian permet à ses utilisateurs de créer des « capsules temporelles » depuis leur smartphone. Ces capsules prenant la forme de tokens non fongibles (NFT) sont des vaisseaux de données accessibles uniquement par leur propriétaire, mais transférables à des destinataires désignés en fonction d'événements spécifiques, via 3 protocoles de transfert :

Le « Date Protocol » : Permet d'effectuer un transfert à une date spécifique ;

: Permet d'effectuer un transfert à une date spécifique ; Le « Content Protocol » : Permet d'initier un transfert par une approbation multipartite. Par exemple, le détenteur d'un NFT peut faire en sorte que 5 personnes qu'il désigne aient la possibilité, si elles sont toutes d'accord, d'initier le transfert dudit NFT vers un autre portefeuille ;

: Permet d'initier un transfert par une approbation multipartite. Par exemple, le détenteur d'un NFT peut faire en sorte que 5 personnes qu'il désigne aient la possibilité, si elles sont toutes d'accord, d'initier le transfert dudit NFT vers un autre portefeuille ; Le « Death Protocol » : Une approche unique pour la gestion de la fin de vie et la transmission d'actifs numériques.

La combinaison de ces différents protocoles de transmission de données apporte une infinité de possibilités pour le transfert sécurisé et simplifié de capsules temporelles. Grâce à Time Guardian et le pouvoir de la blockchain, les utilisateurs sont pleinement assurés que leurs biens et messages numériques sont protégés et qu'ils seront transmis conformément à leurs souhaits.

Disponible sous la forme d'une application mobile téléchargeable sur iOS et Android, Time Guardian mise sur une interface épurée pour rendre la navigation simple, élargissant l'utilisation et l'adoption de ses solutions au-delà des utilisateurs traditionnels de Web3.

Les possibilités que Time Guardian offre sont multiples : préservation de la mémoire, coordination d'événements de groupe, partage d'informations financières, de documents médicaux, d'héritages numériques et de messages posthumes, etc.

Contrairement à l'immense majorité des plateformes de stockage en Cloud, Time Guardian assure la confidentialité des données des utilisateurs et garantit que les utilisateurs sont réellement propriétaires de leurs données. En effet, grâce à la technologie blockchain et à des solutions poussées de chiffrement, Time Guardian rend les données des utilisateurs réellement privées et décentralisées.

Le lancement opérationnel de l'application est prévu en mai 2023, dans un premier temps en France, puis dans le monde entier dans le courant de cette année.

👉 Découvrez Time Guardian et ses multiples fonctionnalités liées à la transmission de données numériques

L'infrastructure dédiée aux NFT de Ternoa

Time Guardian repose sur l'infrastructure blockchain Ternoa, qui est spécialement conçue pour permettre une adoption massive des NFT. Ternoa propose un ensemble d'outils de développement logiciel qui facilitent la création de NFT sophistiqués, y compris des NFT à contenu privé et à grande échelle pour une utilisation dans divers projets.

Depuis sa sortie en 2021, Ternoa a rassemblé une communauté active de plus de 200 000 personnes, ainsi que 50 projets qui utilisent son infrastructure, comme Virtual Regatta, Astromust ou encore Maison Kayser.

🐦 Suivez Ternoa sur Twitter pour suivre toutes leurs avancées

