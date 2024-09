Tether (USDT) a investi plus de 100 millions de dollars dans le secteur agricole

Après avoir investi dans plusieurs secteurs à l'instar de l'énergie verte, de l'intelligence artificielle (IA), de l'or, ou encore du mining de cryptomonnaies, Tether a révélé être devenu l'un des actionnaires principaux d'un grand groupe agricole.

Tether acquiert environ 10 % du capital d'un géant agricole d'Amérique Latine

Entre le 29 juillet et le 16 août dernier, Tether, la société derrière le stablecoin USDT, a investi pas moins de 102 millions de dollars dans le secteur agricole. Dans un rapport financier, le groupe a révélé qu'il avait ciblé Adecoagro, une société de culture agricole originaire d'Amérique du Sud, mais dont le siège social est basé au Luxembourg.

Tether a acquis 62 millions d'actions de cette entité cotée au Nasdaq. Puisque la capitalisation boursière d'Adecoagro au moment de la transaction était d'environ 1,2 milliard de dollars, l'entreprise possède désormais environ 9,8 % des parts de cette firme spécialisée dans la production de divers produits dans toute l'Amérique Latine.

💡 Tether (USDT), le stablecoin le plus capitalisé du marché des cryptomonnaies

Adecoagro est le principal producteur de lait en Argentine, et l'un des plus grands producteurs de riz du pays. Il possède également près de 170 000 hectares de cultures de canne à sucre qu'il exploite pour la production de sucre raffiné et d'éthanol.

Un porte-parole de Tether a déclaré que son arrivée dans le capital d'Adecoagro était une manière d'exploiter ses bénéfices afin de réaliser des investissements pertinents :

Tether considère la terre comme une classe d'actifs cruciale, complétant ses investissements existants dans le Bitcoin et l'or. La terre est intrinsèquement rare, offre un rendement à long terme et a historiquement servi de refuge pendant les périodes d'instabilité géopolitique. Nous pensons qu’investir dans la terre, l’agriculture et les entreprises connexes est essentiel à notre cheminement vers la création de valeur pour l’humanité grâce au développement durable.

Des bénéfices records qui s'expliquent par une politique d'investissement portant leurs fruits

En juin, Tether annonçait qu'il allait investir une partie non négligeable de ses bénéfices, à savoir 1 milliard de dollars, dans les 12 prochains mois.

Cette annonce est intervenue après que la société ait déclaré au premier trimestre 2024 avoir enregistré un bénéfice record de 4,5 milliards de dollars, notamment grâce à des plus-values réalisées sur ses investissements dans le Bitcoin et l'or.

Entre 2022 et 2023, la branche d'investissement du géant des stablecoins aurait investi plus de 2 milliards de dollars dans des « infrastructures financières alternatives pour les marchés émergents, l’intelligence artificielle et la biotechnologie ».

👉 Egalement dans l'actualité – SpyAgent, le virus qui vole les clés privées stockées sur Android. Comment se protéger ?

Parmi ses investissements remarqués, on note l'injection de 200 millions de dollars dans Blackrock Neurotech, une entreprise spécialisée dans les neuro-technologies. Courant 2023, Tether a également soutenu un projet de minage de Bitcoin au Salvador estimé à plus de 1 milliard de dollars, en participant à un tour de table de 250 millions de dollars.

Fort de ses bénéfices, le groupe derrière l’USDT a annoncé qu'il doublerait ses effectifs d'ici 2025 pour ainsi poursuivre sa croissance. Paolo Ardoino, le PDG de Tether, a déclaré que sa société mettrait l'accent « sur le renforcement de nos équipes de développement, d'investissement et de conformité ».

