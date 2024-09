Tether embauche un spécialiste des relations gouvernementales – Est-ce en prévision d'une future régulation ?

Tether, l'entreprise américaine émettrice de l'USDT, le stablecoin le plus capitalisé du marché des cryptomonnaies, a annoncé vendredi dernier la nomination de Jesse Spiro au poste de responsable des affaires gouvernementales.

Comme l'a indiqué Paolo Ardoino, le PDG de la société, cette dernière va pouvoir profiter « de la riche expérience » de sa nouvelle recrue, ainsi que de son « expertise approfondie en matière de relations gouvernementales et de technologie blockchain », jugée « inestimable ».

💡 Tether (USDT), le stablecoin le plus capitalisé du marché des cryptomonnaies

En effet, avant de rejoindre Tether, Jesse Spiro a occupé pendant 3 ans le poste de responsable des relations réglementaires pour l'activité blockchain de Paypal, et a été le directeur des affaires gouvernementales du cabinet d'analyse technologique Chainalysis.

L'arrivée de Jesse Spiro dans les rangs de Tether intervient dans un contexte somme toute particulier pour l'entreprise. Selon certaines sources, Tether ferait l'objet d'enquêtes fédérales américaines. Bien que celles-ci n'aient pas encore abouti à des poursuites pénales ou à des sanctions, la société semble vouloir prendre les devants.

Pour Brad Garlinghouse, le PDG de Ripple, il est tout à fait probable que Tether soit sanctionné dans les prochains mois. Cependant, Paolo Ardoino avait réfuté cette hypothèse sur X, affirmant que son entreprise travaillait de manière acharnée pour collaborer avec les autorités et respecter les réglementations en vigueur.

An uniformed CEO, leading a company being investigated by the SEC, launching a competitive stablecoin (cui prodest), is being reported spreading fear about USDt.

Let me give you an update on Tether USDt ecosystem safety.

USDt is the most used stablecoin in the world, with…

— Paolo Ardoino 🤖🍐 (@paoloardoino) May 13, 2024