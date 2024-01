Terra (LUNA) : Do Kwon pourrait être jugé aux États-Unis en mars pour répondre d'une fraude à 40 milliards de dollars

Selon les dernières informations, il se pourrait que Do Kwon, le fondateur de Terraform Labs, soit jugé dans moins de 3 mois aux États-Unis. Effectivement, alors qu'il demeurait jusque là peu clair si l'intéressé serait extradé vers la Corée du Sud, d'où il est originaire, où vers les États-Unis, son avocat semble pencher pour la deuxième option.

S'adressant au tribunal de Manhattan, c'est-à-dire le même que celui qui supervisait le procès de Sam Bankman-Fried dans le cadre de l'affaire FTX, l'avocat de Do Kwon a demandé à ce que le procès initialement fixé au 29 janvier prochain soit reporté à la mi-mars afin que l'accusé puisse témoigner en personne.

CRYPTO IN THE COURTS: Do Kwon Wants to Attend SEC Terraform Labs Trial So He Asks to Delay It to Mid March for Extradition - Inner City Press story: https://t.co/R3mq5kcsYs Full filing on Patreon here https://t.co/rQd294gK8k pic.twitter.com/3d525J8B4p

— Inner City Press (@innercitypress) January 12, 2024