Surendettement chez les jeunes : la Banque de France donne l'alerte

La Banque de France pointe du doigt une augmentation considérable des dossiers de surendettement chez les jeunes Français… Mais peine à l’expliquer.

Le surendettement explose chez les jeunes

La Banque de France a publié un rapport ce mardi qui pointe une tendance inquiétante : le nombre de dossiers d’endettement a explosé chez les jeunes Français. Les 18-25 ans sont particulièrement touchés : les dossiers les concernant ont explosé de 65 % l’année dernière. Pour les moins de 30 ans, on observe une hausse de 36 %.

Parmi ces jeunes surendettés, la Banque de France souligne qu’il existe une surreprésentation des femmes et des chômeurs. Selon l’institution, 6 personnes surendettées sur 10 vivent par ailleurs sous le seuil de pauvreté… Et 10 % vivent sous le niveau du RSA, pourtant censé être un revenu minimum. Cela témoigne de la dégradation des conditions de survie des personnes les plus précaires.

La Banque de France avance plusieurs explications, mais avoue ne pas pouvoir cerner précisément les raisons de cette hausse. Selon elle, la période d’inflation post-Covid a joué un rôle, la plupart des Français précaires estimant que leurs difficultés datent de plus de 2 ans.

On observe également un recours plus fréquent aux mini-crédits et crédits fractionnés. Ces modes de financement risqués, qui n’ont pas de limite, sont ciblés comme étant particulièrement néfaste pour des personnes vivant déjà avec un endettement important.

Autre facteur évident : le chômage. L’Insee notait au quatrième trimestre 2025 que le taux de chômage des 15-24 ans avait augmenté nettement. Ils sont désormais 21,5 % à être sans emploi. C’est un facteur de précarité majeur, qui souligne la tension que subissent beaucoup de jeunes qui arrivent sur le marché du travail.

Source : Banque de France

