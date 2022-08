Suite à une erreur de code, le marché des cETH se retrouve à l'arrêt pendant une semaine sur Compound

La plateforme de prêt décentralisée Compound, actuellement la troisième plus importante du marché en termes de valeur totale verrouillée (TVL), a été victime d'une erreur de code suite à l'implémentation d'une proposition de gouvernance (Compound Oracle Upgrade v3) visant à mettre à jour ses flux de prix via Uniswap V3.

Malgré plusieurs audits effectués par 3 personnes différentes, l'erreur, qui est passée inaperçue lors des vérifications, entraîne l'annulation automatique des transactions de toute personne souhaitant prêter ou emprunter du Compound Ether (cETH). Ce dernier s'obtient en déposant de l'Ether (ETH) en collateral auprès de la plateforme.

An hour ago, Proposal 117 was executed, which updated the price feed that Compound v2 uses.

This price feed, while audited by three auditors, contained an error that is causing transactions for ETH suppliers and borrowers to revert.https://t.co/a2DFk7h0ET

